Patru vagoane ale unui tren au deraiat in Drobeta Turnu Severin

Doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru asigurarea zonei, in urma unui incident feroviar produs duminica in municipiul Drobeta Turnu Severin, transmite ISU Mehedinti, potrivit HotNews Ultimele patru vagoane ale unui tren au deraiat pe o linie industriala neelectrificata."In urma recunoasterii efectuate de pompieri, s-a constatat ca acestea nu prezinta scurgeri de carburanti sau scapari de gaze. Pentru supravegherea zonei, la fata locului a ramas mobilizat un echipaj de pompieri. Situatia este sub control, nefiind niciun pericol pentru populatie", transmite ISU Mehedinti.