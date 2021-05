Romanul care a dat lovitura in Germania cu o bautura care se vinde peste tot. "Cand am ajuns la Munchen nu stiam o boaba nemteste"

A inceput o viata noua in Germania

Cum a dat marea lovitura

Cum a traversat criza

Vrea sa intre si pe piata din Romania

Intre timp, el si-a extins afacerea, iar in viitorul apropiat intentioneaza sa intre si pe piata din Romania.Blutenrein, bautura inventata de Paul Peteanu, e comercializata in marile lanturi de supermarketuri din Germania si Austria , iar de cel putin trei ani se vinde in retele Metro -Germania, Metro-Austria, Karstadt-Kaufhof-Germania, EDEKA-Germania si de asemenea multe alte lanturi mici si medii. De asemenea, produsul se gaseste in lanturile de hoteluri, restaurante si catering atat in Germania, cat si in Austria, Lichtenstein si Elvetia.Paul Peteanu are 46 de ani, este originar din Cluj , dar s-a mutat in Germania inca din 1997. La Munchen a devenit licentiat in Agronomie, desi in momentul in care a ajuns in Germania nu cunostea nici macar limba. S-a pus insa si a invatat pe branci, iar la final nu a putut decat sa se felicite pentru alegerea facuta."Nu stiam o boaba de germana cand am ajuns aici, asa ca lucrurile nu au fost deloc simple. Dar cum orice se invata atunci cand vrei cu adevarat, am invatat si eu limba, iar apoi am reusit sa intru la facultate si sa-mi sustin cu succes licenta.Sa zicem ca a fost nu tocmai usor, pentru ca intre timp am avut doua locuri de munca, iar de dormit, dormeam putin sau uneori deloc", povesteste Paul.Lovitura a dat-o insa pe cand se afla in Franta, in concediu, in 2011. Acolo a descoperit o planta speciala, un soi de busuioc african, iar acest lucru i-a schimbat de tot viata. "Prima data mi-au atras atentia florile acestui soi de busuioc. De aici am parcurs niste pasi, insa doar dupa ce am studiat bine planta si m-am incumetat sa-mi fac o mica plantatie la 10 kilometri de Munchen", explica el. Cu timpul, Paul a dezvoltat produse pe baza de busuioc african, dar de departe cel mai de succes este Blutenrein, un sirop special naturist care i-a cucerit pe nemti."Blutenrein este o licoare rosie care se foloseste ca bautura racoritoare, amestecata cu apa minerala, dar si in combinatie cu diverse bauturi acoolice, mai ales gin, votca si vin. In plus, poate fi utilizat si in bucatarie ca dressing, marinade sau alte creatii culinare", spune romanul.De la o investitie initiala de cateva zeci de mii de euro, afacerea s-a dezvoltat tot mai mult, iar azi sticlutele de Blutenrein se gasesc pe rafturile unor importante retele de hypermaketuri si supermarketuri din Germania si Austria. Siropul se vinde in sticle de 500 de mililitri, la preturi cuprinse intre 12,99 euro si 14,99 euro, in functie de magazin.Criza cauzata de pandemie l-a afectat si pe Paul, insa afacerea a rezistat. Asta si pentru ca, desi sectorul HoReCa din Germania a fost la fel de afectat ca cel din Romania, el a reusit sa se adapteze.Acest lucru nu inseamna ca nu a fost afectat. Toate planurile de extindere pe alte piete au fost blocate si amanate, iar resursele au fost folosite pentru a evita falimentul. Romanulexplica secretul acestui succes, in conditiile grele de pe piata."Am reusit sa ne digitalizam repede, am avut stocuri, depozite pline de marfa si materie prima pentru ca tocmai ne pregateam de expansiune, asa ca nu ne-a afectat atat de mult blocajul marfurilor si faptul ca materia prima a devenit mai greu de gasit. Asta pe de o parte. Pe de alta parte, am avut si noi de suferit pentru ca resturantele si hotelurile au fost mult timp inchise, iar consumul a scazut. Plus faptul ca in stocurile respective investisem mult capital, iar astfel am fost blocati si nu am reusit sa scoatem acei bani", explica romanul.Acum, vestile bune se impletesc cu cele mai putin pozitive. Germania, dar si celelalte tari europene incep sa isi redeschida economiile si exista speranta ca viata va reveni in timp la normal. Exista insa si multe probleme. Blocajul prelungit a afectat multe companii germane, desi acesta este un subiect despre care se vorbeste putin."Sunt foarte multe firme, in special medii si mici care vor da faliment, care au ajuns la capatul puterilor. Pentru un timp, in Germania a fost suspendata legea pe baza careia firmele isi anuntau intrarea in insolventa, asa ca nu se stie numarul exact al celor loviti din plin. Exista, insa, o zona gri de firme care inca nu au dat faliment, dar care nu mai au mult pana acolo si care vor trage obloanele in cel mult un an, poate doi", e de parere Paul.Dar exista si vesti bune . "Cum spuneam, economia isi revine treptat, iar noi cautam pe termen mediu parteneri, avem o crestere organica, dar avem si produse noi pe care le vom lansa. Avem si acces la piete, colaboram cu multi retaileri, asa ca vom continua sa crestem".Paul Peteanu intentioneaza sa intre intr-un viitor apropiat si pe piata romaneasca, iar planurile ar fi ca pe termen lung sa mute chiar o parte din productie aici, dar si sa colaboreze cu eventualii producatori locali dispusi sa cultive aici busuioc african. A incercat sa faca asta si in urma cu aproape doi ani, dar nu a avut cea mai buna experienta cu colaboratorii cu care a ajuns chiar sa semneze contracte "Eu nu aveam pretentia sa lucrez cu ei ca si cu nemtii, stiu ca in Romania lucrurile stau putin diferit, dar nici nu ma asteptam la atata neseriozitate. E ciudat sa ajungi sa semnezi contracte, sa investesti chiar bani, iar administratorul firmei respective sa nu-ti mai raspunda la telefon la urmatoarele 50-60 de apeluri. OK, inteleg, se intampla ca lucrurile sa nu mearga neaparat conform planificarii, dar vorbesti cu partenerul de afaceri si cauti solutii, nu te ascunzi. Nici in Germania nu exista perfectiune, dar asa ceva e de neimaginat", sustine Paul.Chiar si asa, el isi va continua expansiunea si va ajunge inevitabil si in Romania. Blutenrein va fi lansat oficial la Bucuresti, in luna mai a anului viitor, iar Paul Peteanu se gandeste serios ca o parte din productie sa se faca in tara.