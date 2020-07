Pe minus cu USR PLUS

Ziare.

Se prea poate sa am asteptari exagerate si sigur ceea ce urmeaza nu o sa pice bine sefilor din Bucuresti, conducerii nationale a USR PLUS si suporterilor Aliantei sau PNL -ului. Cum despre PSD ALDE si PMP am tot scris ca sunt pentru mine la fel de atractivi precum o voma a unui betivan puturos umplut cu saorme, incep sa ma suspectez de masochism. Totusi pe termen mediu sau lung s-ar putea sa ajute mai ales ca imi doresc ca Alianta sa ajunga la guvernare si sa reformeze o clasa politica toxica sau putreda.Prezentarea candidaturilor a fost pentru mine o smechereala. Smechereala patentata de Nicusor Dan si USR. Smechereala care nu poate sa prinda bine nici la cei nehotarati, nici la suporterii PSD sau PNL care ar putea fi convinsi sa voteze Alianta. Faptul ca tu ai deja candidati, chiar daca ai promis ca o sa fie o discutie, e o aiureala. E mult prea clar ca in acest fel incerci sa obligi o negociere pe o pozitie de forta. A mers la Nicusor Dan. Acesta s-a pozitionat inteligent ca o victima a unei factiuni din USR care chipurile il simpatizeaza pe Dacian Ciolos si PNL-ul a fost in mod asteptat pragmatic si total lipsit de bun simt. Tactica a functionat si la negocierile USR cu PLUS pentru ca Dacian are prea mult bun simt si uraste conflictul. Nu are cum sa functioneze cu PNL. Daca nu vrei sa te aliezi cu PNL-ul (lucru cu care eu sunt pe deplin de acord), atunci trebuie sa ai curajul sa o spui si sa fii explicit de ce. Motive sunt destule considerand cati prosti, mafioti, usl-isti si raresi bogdani are inca partidul.Cel mai mult au vorbit sefii din Bucuresti ai Aliantei si nu candidatii. Claudiu Nasui nu candideaza la alegerile locale. Domnul Nasui nu a pronuntat numele niciunui candidat. Mult prea mult timp a vorbit si Vlad Voiculescu . Nici el nu a spus nimic concret despre niciunul dintre candidati in afara doamnei Firea si domnului Tudorache, candidatii PSD. Ambele discursuri au fost dezamagitoare si lipsite de curaj. Conferinta a fost urmarita de ingrozitor de putini oameni - maximul a fost 1000 de spectatori pe facebook, o cifra cu mult sub numarul membrilor Aliantei din Bucuresti.Daca cei doi sunt sefii de campanie pentru Bucuresti, ar fi fost necesar sa auzim clar asta, dar si apoi care sunt planurile lor de campanie. Ce tinta au pentru alegeri si care procentaj va fi minimul acceptabil si ce se va intampla in cazul in care acest procent nu va fi atins. Ce am auzit au fost niste sforaituri retorice si platitudini care nu justifica de loc prezenta lor in fata candidatilor. Atat domnul Nasui cat si Vlad sunt tineri talentati in care imi pun sperante mari. Deocamdata, insa, ambii sunt foarte departe de potentialul lor si par a fi incapabili sa iasa din bula confortabila a adulatorilor lor.Niciunul dintre candidatii prezenti nu si-au asumat nici ei vreo responsabilitate pentru cazul in care vor pierde sau pentru cazul in care vor castiga si nu vor fi capabili sa faca ceea ce au promis. Sa fiu clar: imi plac candidatii propusi, dar nu pentru ce au zis la conferinta.Obsesia asta cu liderul mesianic care va fi urmarit de hoarde de oameni exceptionali dedicati apostolatului este o tendinta si o iluzie ingrozitoare in ambele partide. Pupincurismul oportunist nu ajuta pe nimeni, marea majoritate a votantilor Aliantei sunt satuli pana in gat de reformatorii vesnici din PSD sau PNL care au ajuns sa fie mai cautatori de slava decat cei pe care ii criticau. O reforma se face cu echipe de oameni normali capabili sa tina in frau nevoia de glorie si recunostinta vesnica care face ravagii in clasa noastra politica.Lipsa de asumare este o chestie tipica politicienilor vechi, sperantele de la politicienii noi sunt ca vor fi altfel. Schimbarile felului in care se face politica la noi par insa a fi din ce in ce mai mult mai degraba lucruri de retorica si nu de substanta. Primele afise ale candidatilor sunt cel mult neutre, iar, in afara doamnelor de la USR, niciun candidat nu pare deocamdata a avea prea multe sanse.Lipsa lui Dacian Ciolos si a domnului Dan Barna a fost de asemenea ciudata si ar putea trimite un mesaj tare prost catre sustinatorii Aliantei din Bucuresti. Stridenta a fost si lipsa lui Nicusor Dan - sustinut cel putin la nivel de discurs de USR si PLUS.Am mai scris ca Dan Barna este un om politic mort. Atat el cat si sustinatorii rationali ai Aliantei stiu asta. Nici Dacian Ciolos nu este vreo mare speranta pentru Alianta si sper din toata inima ca nu isi va dori sa fie liderul noi formatiuni. Smechereala cu PNL-ul il descalifica din start pe Nicusor Dan.Pentru mine un semnal de inteligenta politica si responsabilitatea al celor trei ar fi fost sa fie acolo si eventual sa fi spus public, foarte explicit ca competitia alegerilor locale va determina noul lider al Aliantei. Castigarea unei primarii de sector sau a unui oras mare ar trebui sa fie recompensata politic. In mod sigur, daca Alianta va castiga (si eu tare sper sa se intample) primaria unui oras mare, acest lucru va putea genera entuziasmul necesar pentru alegerile parlamentare.Altfel, avem toate sansele unui dezastru de tip M10 pentru alegerile urmatoare. Bunele intentii nu pot tine locul profesionalismului, iar conferinta organizata de USR PLUS a fost buna pentru PNL si minunata pentru sustinatorii PSD-ului.