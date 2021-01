Pe urmele lui Klaus Iohannis. Ce reactii au provocat, atunci cand s-au vaccinat, premierul Greciei si ministrul croat al Finantelor

La fel ca presedintele Klaus Iohannis , ministrul croat al Finantelor, Zdravko Maric, a facut si el senzatie la vaccinarea anti-COVID, cand a ramas intr-un tricou mulat care i-a scos in evidenta corpul bine lucrat. Maric s-a vaccinat marti.Cu o zi mai devreme, prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a fost vaccinat cu a doua doza de vaccin Pfizer/BioNTech, luni, la un spital din Atena. Procedura a fost filmata si difuzata live. Imaginile au devenit de asemenea virale.Lui Mitsotakis i-a fost administrata prima doza a vaccinului in 27 decembrie, atunci cand primul lot de vaccinuri Pfizer/BioNTech au ajuns in Grecia.In Romania, cel mai mult a impresionat presedintele Kalus Iohannis, care s-a vaccinat anti-COVID, public, pentru a marca inceputul celei de a doua etape a campaniei de imunizare. Evenimentul a avut loc vineri, 15 ianuarie, iar momentul a devenit viral. Cei mai multi internauti s-au aratat impresionati de muschii presedintelui."Tocmai m-am vaccinat. Este o procedura simpla, nu doare si vreau sa subliniez ca acest vaccin este sigur, este eficient si recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea, impreuna cu respectarea masurilor de restrictie ne vor scoate din pandemie", a afirmat presedintele la plecarea de la Spitalul Militar Central, unde s-a vaccinatCITESTE SI: