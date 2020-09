Europa Libera: Site-ul trolilor rusi din Romania care viza alegerile din SUA si-a inchis activitatea

Nu figura in lista ONG-urilor

Siteul opera din Romania, potrivit anuntului Facebook, si era conectat la Internet Research Agency (IRA), o ferma de troli din Rusia care a incercat influentarea alegerilor americane si in 2016, a celor europarlamentare din 2019."IRA, infiintata in 2013, are legaturi stranse cu Vladimir Putin , aici lucreaza oameni din serviciile secrete de la Moscova, fiind finantata de oligarhul rus Evgheni Prigojin, supranumit "bucatarul lui Putin", pentru ca organizeaza mesele festive de la intalnirile oficiale ale liderului de la Kremlin.Prigojin se pare ca este si finantatorul armatei de mercenari Wagner, care este implicata in conflicte din mai multe tari, printre ele fiind state africane, Siria si, mai nou, Belarus", scrie Radio Europa Libera. Ministerul Justitiei din Romania sustine ca o astfel de societate nu figureaza in Registrul ONG-urilor, unde se inscriu organizatiile media non-profit."Neinregistrat oficial asadar, site-ul de manipulare a electoratului american a functionat o vara pe teritoriul Romaniei aplicand cele mai noi tactici ale propagandei rusesti", scrie Romania Libera. Potrivit publicatiei citate pentru site-ul Peace Data au lucrat si mai multi jurnalisti romani, persoane cu conturi de LinkedIn, Facebook, twitter si instagram, - dezactivate intre timp - Ionatan Lupul, Alex Lacusta si Albert Popescu, cel mai probabil, nume fictive."Ionatan Lupul se prezenta ca fiind liderul echipei de la Peace Data, cel care i-a abordat pe doi dintre jurnalistii americani care au scris articole pe site. Colin Munro Wood a povestit pentru New York Times, ca a fost contactat de Lupul prin email, iar cand a fost deconspirata de catre Facebook operatiunea de manipulare, Lupul ar fi spus ca "este imposibil in realitatea momentului sa existe media independenta", scrie Europa Libera.Nicolae Tibrigan, de la LARICS (Laboratorul de analiza a razboiului informational si comunicare strategica) a declarat pentru sursa citata ca "este putin probabil ca numele romanesti care au aparut la Peace Data sa fie reale". Analistul spune ca trebuie expusa reteaua pentru a intelege mecanismul dupa care a lucrat si ca este de datoria institutiilor statului sa-i identifice. "Intuiesc ca au actionat in necunostinta de cauza. S-ar putea sa aflam ca, in cazul in care se dovedeste ca erau romani, au fost pacaliti sau platiti, lumea este plina de idioti utili", a spus Tibrigan, contactat de Radio Europa Libera.El atrage atentia ca propaganda ruseasca prinde tot mai mult teren in Romania, iar in viitor este probabil sa creasca influenta ei, in conditiile in care sondaje recente au aratat ca romanii sunt vulnerabili in fata teoriilor conspirationiste.Daca in luna septembrie Facebook a facut publica inchiderea conturilor false asociate cu Peace Data, care facea propaganda de stanga in jocul electoral american, fiind localizata in Romania, in raportul din luna iulie, Facebook a inchis conturi activate in Romania, care faceau propaganda de dreapta. In iulie au fost suprimate 33 de conturi false si 88 de conturi de instagram, de asemenea false, cu pozitii neoconservatoare.Oficialitatile romane nu au dat publicitatii pana acum daca au participat la identificarea acestor conturi si nici nu au spus cine se afla in spatele acestor ferme de troli care functioneaza pe teritoriul Romaniei si se aliniaza propagandei rusesti.Articolul "Siteul trolilor rusi din Romania care viza alegerile americane s-a inchis", pe site-ul Europa Libera.