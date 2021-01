Pedeapsa exemplara pentru romanul din Spania care si-a ucis iubita cu salbaticie. "A injunghiat-o de 28 de ori si a rupt cutitul in ea"

Laurentiu Vasi si Cristina Marin traiau in localitatea spaniola Huelva si aveau impreuna doi copii, insa relatia lor nu mai mergea din cauza comportamentului violent al barbatului. In 2018, cand a avut loc crima, cei doi erau deja despartiti de cateva luni, iar Cristina obtinuse doar cu cateva zile inainte un ordin de restrictie.Laurentiu nu a tinut cont insa de acest lucru, iar intr-un acces de furie a decis sa-i dea o lectie de neuitat fostei sale iubite. Desi o amenintase in repetate randuri ca o va ucide si ca apoi se va sinucide si el, niciodata pana atunci nu se gandise serios la acest lucru. Insa in fatidica zi de 7 iulie 2018 a luat-o practic razna. Nu i-a pasat nici de cele doua fiice ale sale cu victima, una de 5, cealalata de 3 ani, nu i-a mai pasat de nimic.A mers la femeie si practic a intrat peste ea in casa. Reprosurile Cristinei l-au facut inca o data sa-si piarda cumpatul si sa actioneze animalic. A luat un cutit de pe masa si a injunghiat-o pe mama copiilor sai cu sabaticie. Si nu s-a oprit aici. A pus mana pe un al doilea, iar apoi si pe un al treilea cutit si a mai injunghiat-o de cateva ori pana cand practic a rupt manerul cutitului in ea, scrie La Vanguardia . A realizat prea tarziu ce facuse, iar atunci cand a facut-o a luat-o la fuga si s-a ascuns de politisti. Totul a fost insa in zadar. Pe 10 iulie, a fost gasit si arestat, iar procesul a inceput in 2019 si s-a prelungit pana in 2021.Pedeapsa redusaProcurorul a propus 26 de ani de inchisoare pentru Laurentiu. Dintre cei 26 de ani, 25 de ani de puscarie ar fi urmat sa faca pentru crima, iar inca un an s-ar fi adaugat pentru faptul ca a incalcat ordinul de restrictie obtinut de fosta sa iubita.Mai mult, procurorul a cerut ca barbatul sa le despagubeasca pe cele doua fiice ale sale cu victima cu cate 135.675 euro si pe parintii acesteia cu cate 84.420. de euro. "Si-a injunghiat iubita de 28 de ori, a vrut cu orice pret sa o omoare. A si rupt un cutit in ea si a folosit trei cutite ca sa se asigure ca o omoara. Acest om trebuie pedepsit exemplar", ar fi spus procurorul.Pe 28 septembrie 2020, Huelva Informacion anunta ca o instanta din Huelva l-a condamnat la 20 de ani de inchisoare pe Laurentiu. Astfel, pedeapsa i-a fost redusa dupa ce a incheiat un acord prin care si-a recunoscut vinovatia. In urma cu cateva zile, decizia a fost definitivata, iar Laurentiu Vasii isi va petrece urmatoarele doua decenii dupa gratii.CITESTE SI: