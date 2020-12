Pedeapsa exemplara pentru un barbat care a planuit un atentat intr-un tren de mare viteza. Propunerea instantei

Atentat dejucat la bordul unui tren Thalys: Instanta a cerut inchisoare pe viata in cazul atacatoruluiInstanta a cerut de la opt pana la 30 de ani de inchisoare impotriva altor trei acuzati in acest dosar ca i-au ajutat pe Ayoub El Khazzani si pe Abdelhamid Abaaoud, coordonator al acestui atac si al atentatelor din 13 noiembrie de la Paris, sa ajunga in Belgia din Siria.Avocatii au inceput rechizitoriul salutand interventia pasagerilor care l-au imobilizat pe atacator.La 21 august 2015, Ayoub El Khazzani, care avea atunci 25 de ani, s-a imbarcat in gara din Bruxelles la bordul unui tren Thalys. El a fost imobilizat de doi militari americani aflati in tren, dupa ce a iesit dintr-o toaleta avand asupra sa un pistol-mitraliera Kalasnikov, noua incarcatoare, un pistol Luger si un cutter.