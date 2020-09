Pedeapsa socanta primita de o copila de 14 ani de la tatal sau: a legat-o de maini si a atarnat-o de o grinda, intr-o magazie

Presiuni asupra fetei, sa-si retraga plangerea

Totul s-a petrecut in municipiul Sfantu Gheorghe, dupa ce parintii fetei s-au intors de la munca din Austria. Agresorul, in varsta de 44 de ani, si-a acuzat fiica de faptul ca, in perioada in care a fost plecat in strainatate, copila nu s-a ocupat corespunzator de cei cinci frati ai sai. Pentru a-i da o lectie fetei, barbatul a lovit-o cu un bat peste corp, iar la un moment dat a scos-o cu forta din casa, tinand-o de mana si a dus-o intr-o magazie situata in apropiere, potrivit Adevarul "Inculpatul a luat o sfoara din rafie si i-a cerut persoanei vatamate sa tina mainile incrucisate in fata pentru a o lega, iar de frica, persoana vatamata a intins mainile cum i-a solicitat inculpatul. Inculpatul a legat-o cu acea sfoara de maini in zona incheieturilor, trecand celalalt capat al sforii peste o grinda din lemn de la acoperis, dupa care a tras de celalalt capat al sforii, persoana vatamata ramanand atarnata de acea sfoara", se mentioneaza in rechizitoriul procurorilor.Desi ingrozita, fata a reusit sa se salveze dupa un timp. A observat un scaunel care se afla in apropiere, a urcat pe acesta si a ajuns cu mainile mai sus, la grinda, reusind sa elibereze de sfoara cu care fusese legata. Copila a iesit din magazie si profitand de faptul ca locuinta sa si cea a unui vecin nu erau delimitate prin gard, a iesit pe poarta vecinului in strada.Fata a plecat la bunica sa, careia i-a povestit cele intamplate, ramanand peste noapte la bunici. A doua zi de dimineata, batrana a sfatuit-o sa mearga la un centru al Protectie a Copiulului pentru a cere ajutor, lucru pe care fata l-a si facut.Reprezentantii Centrului de Primire in Regim de Urgenta din Sfantu Gheorghe au sesizat de indata Politia, anuntand ca o fata de 14 ani "s-a prezentat intr-o stare emotionala socanta" la sediul institutiei si a solicitat sprijin, declarand ca a fost agresata de tata. Copila prezenta echimoze pe maini, picioare si la nivelul incheieturilor mainilor, ce au necesitat 7-8 zile de ingrijiri medicale.Intrata sub tutela Protectiei Copilului, fata a fost inclusa intr-un program de consiliere, intrerupand relatia cu familia. Concluziile evaluarii psihologice au aratat ca "minora a fost spusa de la o varsta frageda unor responsabilitati care i-au intrecut cu mult capacitatile si resursele fizice si psihice, fiind obligata sa-si ingrijeasca fratii mai mici, psihologul retinand ca la nivel emotional sunt prezente sentimentele de: frica, furie si ostilitate fata de agresor".In timpul procesului, in timp ce fata se afla internata in centrul de protectie, familia a facut presiuni uriase asupra fetei pentru a-si retrage plangerea, in contextul in care tatal sau a negat acuzatiile. Adolescenta a cerut sa-si retraga plangerea, ba chiar si-a schimbat declaratiile.Instanta nu si-a insusit noua versiune a adolescentei. Judecatoria Sfantu Gheorghe a dispus condamnarea tatalui la 3 ani de inchisoare cu suspendare, stabilindu-i, totodata, un teremen de supraveghere de 4 ani.Sentinta i-a nemultumit pe procurorii care au contestat-o. Curtea de Apel Targu Mures urmeaza sa pronunte sentinta definitiva in acest caz, dupa judecarea apelului.