Pedofil din Iasi, eliberat din puscarie desi a declarat la DIICOT ca ar viola o copila. Barbatul ar fi abordat o mie de minori

Andrei Liviu Hotinca a fost arestat, in luna iulie, pentru pornografie infantila. In timpul anchetei instrumentata de DIICOT Mures, barbatul a recunoscut ca a abordat in jur de 1.000 de copii de la care a cerut imagini indecente. Anterior, el insusi le trimitea poze cu el dezbracat, informeaza Adevarul La el acasa, anchetatorii au descoperit o colectie de 43.500 de fisiere foto si video in care apar minori in ipostaze sexuale.La mijlocul lunii septembrie, ieseanul, care lucra ca spalator auto, ar fi trebuit prezentat instantei cu propunere de prelungire a masurii arestarii preventive. Insa, procurorul de caz, Bogdan Orza, de la DIICOT Mures, nu a depus la instanta o astfel de propunere, fapt pentru care pedofilul a fost eliberat.Masura arestului preventiv in cazul pedofilului iesean a expirat pe 19 septembrie. Cu o zi inainte, Andrei Liviu Hotinca a fost plasat de procuror sub control judiciar, primind doar interdictia de a parasi tara.Intr-o declaratie data in timpul investigatiei, individul a spus ca i-ar placea sa faca sex cu o copila de 10 ani, daca asta i-ar "face placere" si copilei. Informatia apare in rechizitoriul intocmit in cazul lui Hotinca, obtinut de "Adevarul".In rechizitoriu se mentioneaza ca, la audieri, Hotinca a spus ca prefera "fete minore cu varste cuprinse intre 10 si 12 ani". A abordat aproape 1.000 de astfel de victime , in special din Rusia sau Ucraina, deorece cele mai multe copile din Romania l-au refuzat cand le-a cerut poze indecente, a justificat individul.Pedofilul iesean a fost trimis in judecata odata cu eliberarea din arest.Citeste mai multe detalii din rechizitoriu aici