Pelerinajul de la Manastirea Nicula, organizat anul acesta in conditii speciale

Potrivit unei informari de presa a Arhiepiscopiei Clujului, masurile au fost luate in consultare cu autoritatile judetene si vizeaza "protejarea sanatatii pelerinilor si pentru buna desfasurare a acestui moment important pentru spiritualitatea transilvaneana.""Din motive de siguranta sanitara, in acest an nu va mai fi organizat traditionalul pelerinaj "La Nicula colo-n deal", din centrul municipiului Gherla spre Manastirea Nicula, din ajunul sarbatorii.Pentru evitarea aglomerarii din ajunul si din ziua praznicului, credinciosii sunt invitati sa vina la manastire in zilele premegatoare sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, pentru a-i aduce cinstire si rugaciune Sfintei Fecioare. In acest sens, zilele de miercuri, joi si vineri (12, 13 si 14 august 2020) vor fi sarbatorite in mod solemn, prin oficierea Sfintei Liturghii arhieresti de catre PS Episcop Macarie al Europei de Nord, PS Episcop Petroniu al Salajului si PS Episcop vicar Benedict Bistriteanul", se arata in comunicat.In ajunul sarbatorii, pe 14 august, de la ora 18.00, va fi oficiata slujba Vecerniei Mari, de catre IPS Arhiepiscop si Mitropolit Andrei, pe altarul de afara. La ora 22.00, icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasa din biserica si va fi savarsita Slujba Utreniei si Prohodul Maicii Domnului. Toate aceste slujbe de priveghere vor culmina cu procesiuna icoanei, in jurul orei 1.00, mai arata reprezentantii Arhiepiscopiei."In ziua praznicului, sambata, 15 august 2020, de la ora 9.00, tot pe altarul de vara, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Andrei, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi va savarsi Sfanta Liturghie si va adresa pelerinilor un cuvant de invatatura. Toate slujbele vor fi savarsite in aer liber si vor fi transmise in direct de catre Radio Renasterea, in FM si in online, iar in ziua praznicului Sfanta Liturghie va fi transmisa in direct pe posturile TVR Cluj si TVR 3 si in oline", anunta oficialii Arhiepiscopiei Clujului.Printre recomandarile facute credinciosilor care vor veni la Manastirea Nicula se mai numara purtarea mastii de protectie, respectarea masurilor de distantare si pastrarea curateniei.