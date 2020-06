PEN Romania condamna interzicerea de catre Parlament a educatiei de gen in scolile din Romania

Ziare.

Potrivit presedintelui PEN Romania, scriitorul Radu Vancu, in contextul modificarii de ieri in Parlament a Legii Educatiei Nationale, "discutia despre educatia de gen in scolile din Romania a devenit interzisa si penalizabila. Acest fapt reprezinta o restrangere brutala a libertatii de expresie si a libertatii de cercetare - esentiale pentru constructia unui spirit public modern -, si deschide drumul inspre cenzura si inspre instituirea unei politii a gandirii".PEN Romania atrage atentia asupra faptului si a consecintelor prin care decizia vulnerabilizeaza categorii sociale deja vulnerabile - si va genera si mai multa discriminare si excluziune sociala."In fine, intrucat decizia de ieri a Parlamentului reprezinta si o incalcare a drepturilor omului, Romania va fi sanctionata de numeroase organisme juridice si politice internationale.Aceasta lege reprezinta, pe scurt, o de-modernizare brutala a Romaniei.PEN Romania, organizatie independenta a scriitorilor romani si filiala a PEN International, considera inacceptabila aceasta modificare a Legii Educatiei Nationale. O astfel de lege nu poate exista in arhitectura juridica a unui stat modern", se arata in comunicatul PEN Romania.Mai mult, PEN Romania, solicitam presedintelui Klaus Iohannis sa o retrimita Parlamentului - "care sa o readuca in acord cu angajamentele internationale privind drepturile omului si educatia de gen, asumate anterior de Romania".