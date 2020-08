PEN Romania trage un semnal de alarma fata de escaladarea violentelor in Belarus

"PEN Club Romania isi exprima profunda ingrijorare fata de escaladarea violentelor din Republica Belarus, indreptate in principal impotriva populatiei neinarmate, a oamenilor de pe strada, a jurnalistilor, scriitorilor si altor oameni de arta si cultura care se ridica in apararea drepturilor elementare ale cetateanului.De asemenea, PEN Romania este solidar cu toti cei care, pentru convingerile lor, pentru exercitarea dreptului de a manifesta sau de a protesta sau, pur si simplu, din "vina" de a se afla la locul nepotrivit intr-un moment nepotrivit, devin victime ale cruzimii nemasurate si brutalitatii inutile a fortelor de ordine", se arata in comunicat.Organizatia isi exprima in mod deosebit ingrijorarea "pentru redactorul-sef al ziarului Nasa Niva, Jahor Marcinovic, ridicat de politie cu peste 48 de ore in urma, in noaptea cand fortele de ordine au deschis focul impotriva jurnalistilor, si de soarta caruia nu se mai stie nimic de atunci".De asemenea, PEN Romania cere eliberarea imediata a celor arestati in timpul manifestatiilor din Minsk si din alte orase, precum si "incetarea violentelor la adresa societatii civile din Belarus, pedepsirea exemplara a celor care s-au facut vinovati de ele si respectarea neconditionata a drepturilor omului in Republica Belarus".PEN Romania este o organizatie non-guvernamentala a scriitorilor, editorilor si traducatorilor, reprezentand filiala romaneasca a PEN International, cea mai veche si mai mare asociatie din lume a scriitorilor.PEN International s-a infiintat in 1921 la Londra, scopul principal fiind solidarizarea scriitoriilor umanisti in jurul libertatii de expresie si al drepturilor omului. PEN si-a propus inca de la infiintare, si s-a straduit, sa ii uneasca pe scriitori intr-o retea europeana si, dupa cel de-al doilea razboi mondial, mondiala.PEN are in prezent 152 de filiale in peste 100 de tari. Telul PEN International este sa promoveze creativitatea literara sub toate formele ei si sa protejeze pe creatorii cuvantului scris de ingerintele nefaste ale regimurilor politice autoritare sau tiranice din diverse parti ale lumii.