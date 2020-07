Pensia presedintelui CCR a crescut cu 10.000 de lei, in ultimul an, si a ajuns la 44.122 de lei/luna. Claudiu Nasui: "Ne imprumutam ca sa crestem pensiile speciale"

Iata postarea lui Claudiu Nasui:

Actualul presedinte al CCR Valer Dorneanu (76 de ani) este unul dintre cei mai bine platiti bugetari din Romania . Magistratul cumuleaza salariul de la CCR, salariul de profesor universitar, pensia si indemnizatia de varsta de la Camera Deputatilor.- ni se spune foarte des in politica. De fapt, adevarul este ca bani se gasesc pentru unii.Un exemplu graitor este cel al pensiilor speciale si pentru ca tot intarzie sa se pronunte asupra impozitarii lor, sa vedem un exemplu din CCR. Presedintele institutiei a avut o crestere a veniturilor din pensiile speciale (da, are mai multe), cu 33% in 2019 fata de 2018. 33% crestere la o suma deja enorma, astfel primind doar din marire peste 132.000 de lei anul trecut.Ce ne arata asta? In primul rand, care sunt prioritatile aristocratiei bugetare.Ne imprumutam ca sa crestem pensiile speciale. Apoi, vedem ca de fapt scuze cuse aplica doar cetatenilor, nu si angajatilor statului. Pentru acestia din urma se gasesc mereu bani, chiar si in plina pandemie.Cu fiecare saptamana care trece, pensia beneficiarilor de pensii speciale din CCR creste. Sumele de mai jos sunt cele din 2019, deci este de asteptat ca la acest moment veniturile presedintelui CCR sa fie si mai mari.Daca cresterea din 2019 este reprezentativa, o sa vedem un alt salt al pensiilor speciale si in 2020. Astfel, vom afla cum, in plina pandemie, noi crestem pensiile speciale ale celor care ne dezamageau zilnic," a scris Claudiu Nasui pe Facebook.