Pentru ce suma a fost scoasa la vanzare casa care a inspirat romanul "La rascruce de vanturi"

Ponden Hall (Stanbury, West Yorkshire) a fost construita in 1541 si surorile Bronte au vizitat-o deseori in copilarie. Cateva particularitati ale proprietatii au inspirat, aparent, lucrarea lui Emily Bronte.In 2014, a fost transformata in pensiune, condusa acum de Steve Brown si Julie Akhurst.Surorile Emily si Anne, care au inceput sa scrie in copilarie impreuna cu sora lor Charlotte, au vazut prima data Ponden Hall in 1824, in timpul unui sezon foarte ploios. Ele au continuat sa vina aici cu familia, iar casa a fost sursa de inspiratie pentru "Wuthering Heights" si "The Tenant of Wildfell Hall".Biblioteca din Ponden, considerata una dintre cele mai bune din West Yorkshire, era atragatoare pentru surori, care o foloseau deseori.Charlotte, Emily si Anne Bronte, scriitoare ale secolului 19, reprezinta una dintre cele mai cunoscute familii literare din lume. Deseori singure in casa lor izolata din Haworth, ele au inceput sa scrie povesti de la varste fragede."Jane Eyre" a lui Charlotte Bronte si "Wuthering Heights" a lui Emily Bronte se inscriu intre romanele clasice englezesti. "The Tenant of Wildfell Hall" a lui Anne Bronte a fost bestseller.Emily si Anne au murit de tuberculoza in 1848, respectiv 1849. Boala l-a ucis si pe fratele lor, Branwell.Charlotte Bronte a continuat sa scrie si s-a casatorit, insa a murit in 1855 in primul trimestru de sarcina, potrivit Bronte Society.