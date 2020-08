Perceptia falsa a mirosurilor, efect pe termen lung al infectiei cu COVID-19: "Carnea are gust de benzina, prosecco seamana cu merele putrezite"

Dupa ce s-a imbolnavit in luna martie, femeia de 37 de ani din Widnes, Marea Britanie, si-a pierdut simtul mirosului timp de patru luni. Odata vindecata, mancarea si bautura nu mai aveau aceleasi arome, iar produsele pe care le folosea inainte acum miroseau extrem de urat, potrivit BBC "Samponul favorit a capatat cel mai dezgustator miros din lume", spune femeia.Medicii i-au spus ca a dezvoltat parosmie, o tulburare olfactiva care consta in perceptia falsa a unui miros."Imi place sa mananc gustos, sa merg la restaurant, sa beau cu prietenii dar acum aceste lucruri nu se mai intampla. Carnea are gust de benzina, prosecco seamana cu merele putrezite. Daca prietenul meu Craig mananca ceva care are curry, mirosul e ingrozitor si stau cat mai departe de el", spune Kate McHenry.O alta femeie, de 34 de ani din Leeds, a povestit pentru BBC o experienta similara. Ca multe alte persoane infectate, si in cazul ei a durat multe saptamani pana sa inceapa sa-si recapete gustul si mirosul."Unele lucruri sunt mai usor de suportat, dar cafeaua, ceapa si usturoiul sunt absolut insuportabile. In unele zile pot totusi sa mananc niste mazare de zahar sau niste branza. Pierderea mirosului a fost o mare provocare, care m-a dat peste cap", spune femeia.