Perchezitie la sediul din Pitesti al OMV Petrom intr-un dosar de fals privind un teren

Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca descinderea a fost facuta dupa ce anchetatorii au cerut companiei Petrom o serie de documente, intr-o ancheta privind obtinerea in mod fraudulos a unui teren, iar compania nu a pus la dispozitie actele solicitate."In cursul zilei de 14 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, au desfasurat o activitate de perchezitie la sediul regional al unei societati comerciale, situat in municipiul Pitesti. Activitatea s-a desfasurat in scopul administrarii de probatoriu, intr-un dosar penal in care se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in inscrisuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, iar in urma activitatii de perchezitie, au fost ridicate mai multe documente. La acest moment, cercetarile vizeaza modul in care o persoana fizica ar fi dobandit o suprafata de teren, pentru care ulterior a avut o relatie contractuala cu societatea comerciala in cauza, ce activeaza in domeniul petrolier", informeaza, miercuri dupa-amiaza, Inspectoratul de Politie Judetean Arges.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca dosarul vizeaza modul in care o persoana fizica ar fi intrat, in mod fraudulos, in posesia unui teren, pe care in prezent se afla o sonda a companiei petroliere OMV -Petrom, fapt de pe urma caruia actualul proprietar obtine beneficii materiale.In contextul in care anchetatorii cerceteaza speta, acestia au cerut companiei OMV-Petrom sa puna la dispozitie mai multe documente privind relatia contractuala dintre companie si persoana care detine terenul care ar fi fost dobandit prin frauda OMV-Petrom nu a raspuns insa in termen legal, motiv pentru care a fost facuta perchezitia de miercuri, in urma careia au fost ridicate documente.