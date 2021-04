Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

"La data de 22 aprilie a.c., intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 5 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei. Prejudiciul estimat in cauza este de aproximativ 835.000 de lei si reprezinta impozitul pe profit si TVA, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 2.500.000 de lei.Din cercetari s-a conturat presupunerea rezonabila ca in perioada 2013-2015, administratorul unei firme din Capitala a inregistrat fictiv achizitii de piese auto in valoare de aproximativ 2.500.000 de lei, documentele justificative fiind emise de alte firme cu comportament de tip "fantoma".De asemenea, persoanele banuite au supus procesului de spalare a banilor suma de aproximativ 2.500.000 de lei care a fost retrasa in numerar de la ATM sau de la ghiseul bancii.La sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 vor fi duse mai multe persoane pentru audieri.