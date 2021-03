VIDEO Perchezitii la hoti din gruparea "Giulesti" specializati in furtul de seifuri. Loviturile de zeci de mii de euro date de suspecti

"In fapt, din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca 3 barbati, in noaptea de 21.02.2021, au patruns in incinta unei case de pariuri, din sectorul 6, unde dupa dezarmarea sistemului de alarma ar fi sustras un seif, in care se aflau peste 5.000 de lei si un card bancar", arata Politia Capitalei.Potrivit politistilor, aceeasi suspecti sunt acuzati ca in decembrie 2020 au furat de la o firma din Sectorul 4 un seif in care se aflau peste 67.000 euro si 15.000 lei."Persoanele urmeaza sa fie audiate la sediul Serviciului Investigatii Criminale. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti", a mai anuntat Politia Capitalei.