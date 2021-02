Perchezitii in Alba dupa ce unor persoane li s-ar fi cerut bani pentru a le fi promovata imaginea si pentru a incheia contracte cu firme de modeling

"La data de 10 februarie 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza doua perchezitii, ambele in municipiul Alba Iulia, la punctul de lucru ale unei societati comerciale ai caror reprezentanti sunt banuiti de inselaciune si la o locuinta din municipiu inchiriata de acestia", anunta IPJ Alba. Din cercetari a rezultat ca in perioada ianuarie - februarie 2021, persoanele vizate de ancheta ar fi racolat, in zona centrala a municipiului Alba Iulia, 7 persoane, de diferite varste, toate din judetul Alba, carora le-ar fi promis faptul ca, in schimbul unor sume cuprinse intre 120 si 2.000 de lei, ar urma sa le promoveze imaginea, pe diferite site-uri, in scopul incheierii unor contracte cu diverse societati de publicitate sau companii de modeling.Ulterior, acestia nu si-au respectat promisiunile Opt persoane vor fiduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, pentru audieri.La perchezitii, alaturi de politistii de investigare a criminalitatii economice participa politistii Serviciului pentru Actiuni Speciale din IPJ Alba.Actiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale.