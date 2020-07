Perchezitii in Romania si Italia. Anchetatorii au spart o grupare din Genova care spala bani din infractiuni prin intermediul unor conturi bancare deshise pe numele unor nevoiasi

De asemenea, concomitent, in Italia, au fost efectuate 12 perchezitii in urma carora 8 persoane au fost arestate preventiv."In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada iunie 2018 - aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infractional organizat, pe raza orasului Genova. Membrii acestuia au efectuat operatiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiase, care, in schimbul unor sume de bani, au pus la dispozitie respectivele conturi, prin intermediul carora gruparea efectua operatiuni de transfer de sume de bani provenite din savarsirea unor infractiuni de fraude on line prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false", a transmis DIICOT intr-un comunicat de presa.Politia arata ca membrii gruparii au reusit sa creeze un adevarat circuit financiar prin care transferau banii din conturile persoanelor vatamate, in conturile asa numitilor "money mules", pentru ca mai apoi sumele sa fie retrase si impartite intre membrii grupului infractional care le aduceau intr-un final pe teritoriul Romaniei.In urma perchezitiilor, au fost ridicate sumele de 42.100 de lei, 8.200 de euro, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, sase laptopuri, opt tablete, doua harduri externe, un card microSD, o colectie numismatica si mai multe documente.In cadrul actiunii au fost puse in aplicare patru mandate europene de arestare si au fost instituite masuri asiguratorii asupra sumelor de bani si asupra a 2 autoturisme si 2 imobile.La perchezitiile efectuate ca urmare a unor activitati investigative desfasurate incepand cu luna ianuarie 2020 au participat si politisti din cadrul Polizia Postale Genova.