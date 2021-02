UPDATE Perchezitii la Apele Romane Iasi. Procurorii ridica acte si echipamente electronice. "Am vazut asa ceva doar in filmele SF"

Comunicatul integral al DNA

Procurorii DNA efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie , savarsite in perioada martie 2020-2021. Sunt efectuate perchezitii domiciliare la 3 institutii publice situate pe raza judetelor Iasi si Suceava, potrivit unui comunicat DNA.Potrivit unor surse Ziare.com, este vorba despre perchezitii la Aba Prut BarladPrimaria Vatra Moldovitei si Primaria Victoria."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, savarsite in perioada martie 2020-2021.In cursul zilei de 11 februarie 2021, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare la 3 institutii publice situate pe raza judetelor Iasi si Suceava.In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Inspectoratelor de Jandarmi Judetene Iasi si Suceava".Stirea initiala"Am vazut asa ceva doar in filmele SF", spune un angajat profund impresionat de secventele din aceste momente de pe holurile institutiei, scrie Alex Nedea pe Facebook.Procurorii DNA si jandarmii au descins la sediul Apelor Romane din Iasi joi, 11 februarie, pentru a investiga modul in care se fac angajarile in institutie. Astfel, au ridicat echipamente electronice si documente, asta la o saptamana dupa ce au fost facute perchezitii si la sediul central din Bucuresti, potrivit bzi.ro O tanara chelnerita din Iasi a fost angajata pe postul de inginer la unul dintre departamentele-cheie de la Apele Romane, care se ocupa de apararea impotriva inundatiilor.Este vorba despre Simona Iancu. Tanara nu are nicio calificare pentru noul ei loc de munca si nu cunoaste notiuni elementare. Ulterior, in urma scandalului, femeia si-a dat demisia, iar postul inginerului care a reclamat angajarea a fost desfiintat. Cu toate acestea, directorul a ramas in functie.