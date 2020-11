Perchezitii la locuintele a doi tineri din Botosani, suspectati ca au omorat un barbat si l-au aruncat intr-o fantana

Potrivit sursei citate, cei doi tineri, de 18 si, respectiv, 27 de ani, sunt suspectati ca in noaptea de 23 spre 24 octombrie ar fi batut un barbat si apoi l-ar fi aruncat intr-o fantana."Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-o fantana de pe raza localitatii Ipotesti a fost identificat cadavrul unui barbat de 39 de ani. In cauza a fost deschisa o ancheta sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa. Totodata a fost dispusa si efectuarea unei necropsii pentru stabilirea cauzei decesului. Ulterior, din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca victima ar fi fost agresata de doi tineri, de 18 si 27 de ani, pe care ii cunostea si cu care ar fi petrecut timpul, consumand bauturi alcoolice, in noaptea de 23/24 octombrie 2020. Din cercetari a rezultat ca intre victima si cei doi agresori ar fi izbucnit un conflict spontan, acestia din urma aplicandu-i mai multe lovituri, dupa care ar fi aruncat-o intr-o fantana de pe raza localitatii unde domiciliaza unul dintre acestia", a afirmat Neniscu.Fata de cei doi tineri cercetarile sunt derulate sub aspectul comiterii infractiunii de omor . Cei doi au fost ridicati vineri si dusi la audieri la sediul IPJ Botosani. Fata de unul dintre tineri fost luata masura retinerii pentru 24 de ore, celalalt fiind plasat sub control judiciar.Citeste si: S urse: Daniel Tudorache, audiat la DNA in dosarul achizitiilor de tablete