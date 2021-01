Patronii unei firme din Bucuresti, acuzati ca au "fabricat" peste 600 de facturi fictive. Dimensiunea "tunului" financiar

Lege in favoarea celor acuzati de evaziune fiscala

"La data de 27 ianuarie a.c., intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti , politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 5 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice pun in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, prejudiciul estimat in cauza fiind de aproximativ 1.000.000 de lei", anunta Politia Capitalei.Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2016-2017, administratorii unei societati comerciale din Bucuresti ar fi inregistrat fictiv in contabilitate peste 600 de facturi de achizitii de piese auto in valoare de aproximativ 3.000.000 lei, documentele justificative fiind emise in numele unor societati fantoma.La sediul Politiei Sectorului 5 vor fi duse cu mandat mai multe persoane.Camera Deputatilor a adoptat marti 15 decembrie 2020 un proiect de lege initiat de fostul deputat PSD Catalin Radulescu care prevede ca inculpatii pentru fapte evaziune fiscala de pana la 100.000 de euro, nu mai executa pedeapsa cu inchisoare daca achita integral prejudiciul, ci doar platesc o amenda