Perchezitii la Iasi intr-un dosar de pornografie infantila, santaj si viol. Printre victime se afla si o adolescenta de 13 ani

Noua persoane au fost duse la audieri, in acest caz.Potrivit anchetatorilor, in perioada februarie - mai 2020, o adolescenta in varsta de 14 ani a fost constransa, in repetate randuri, sa intretina relatii sexuale cu doua persoane de sex masculin, sub amenintarea cu acte de violenta Dupa primele raporturi sexuale intretinute de minora impotriva vointei sale, autorii faptelor au amenintat-o pe aceasta ca vor distribui materiale cu caracter pornografic pe care le-au produs in timpul actelor sexuale, ori imediat dupa, daca persoana vatamata nu va continua sa intretina relatii sexuale cu ei.De asemenea, in cursul lunii iulie 2020, victima minora a fost instiintata de un alt barbat despre faptul ca detine fotografii ce o reprezinta, dandu-i de inteles ca sunt materialele cu caracter pornografic mai sus mentionate, si i-a solicitat acesteia sa il accepte ca prieten pe o retea de socializare, sub amenintarea ca in caz contrar va distribui imaginile compromitatoare cu aceasta.In urma cercetarilor s-a mai stabilit faptul ca, in noaptea de 29/30.06.2020, o alta parte vatamata, in varsta de 15 ani, a fost constransa sa intretina raporturi sexuale impotriva vointei sale cu 4 persoane, aceasta fiind virgina anterior raporturilor sexuale reclamate.Persoanele suspectate au mai agresat si o alta tanara, in varsta de 13 ani la data comiterii faptelor, pe care au fortat-o sa intretina relatii sexuale pana in septembrie 2018 de nenumarate ori cu un numar mare de persoane.O parte dintre actele sexuale au fost filmate de catre persoanele suspectate, ulterior materialele cu caracter pornografic rezultate au fost distribuite atat intre agresori, cat si catre alte persoane. Unii dintre acestia au santajat persoanele vatamate cu distribuirea catre parinti sau catre alte persoane, a materialelor, prin intermediul retelelor sociale sau prin alte mijloace de comunicare, solicitandu-le sa intretina in continuare raporturi sexuale, atat cu ei, cat si cu alte persoane.In urma perchezitiilor, au fost ridicate 17 telefoane mobile, 7 stick-uri, 1 laptop, 1 unitate centrala si 2 carduri micro SD.