Ancheta de proportii la varful unei universitati private. "Tunurile" de care sunt acuzate persoane "cu putere de decizie"

Potrivit I.G.P.R., "din cercetari a reiesit ca, din anul 2010 si pana in prezent, persoane cu atributii de conducere din cadrul unei unitati de invatamant superior privat ar fi savarsit acte materiale, care s-ar incadra in sfera actiunii de traficare a unor bunuri in folosul altei persoane, actiuni ce ar fi presupus supunerea unor bunuri imobile din patrimoniul/gestiunea unitatii unor operatiuni speculative, operatiuni in urma carora persoane apropiate acestora ar fi obtinut un profit, prin modalitatea vanzarii unor apartamente construite din bugetul unitatii si fara respectarea contractului de concesiune incheiat intre unitatea de invatamant si o institutie publica"."De asemenea, in aceeasi perioada, persoane cu putere de decizie din cadrul unitatii de invatamant superior privat ar fi acordat anumite contracte de prestari servicii unor persoane juridice, in mod preferential (2 societati administrate de aceeasi persoana fizica), pe fondul unor legaturi personale preexistente intre persoanele implicate in procesul decizional din cadrul unitatii de invatamant si persoana care asigura conducerea acestor societati.Prin activitatea infractionala derulata, ar fi fost acordate anumite contracte de prestari servicii unor persoane juridice, in mod preferential, in valoare de peste 121 de milioane de lei (24 de milioane de euro)", a mai transmis IGPR.Potrivit unor surse apropiate anchetei, cercetarile vizeaza modul in care au fost vandute apartamente din caminele studentesti ale universitatii.La descinderi participa politisti ai I.G.P.R. - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, I.P.J. Buzau si I.P.J. Valcea, sprijiniti de Directia Operatiuni Speciale, Institutul National de Criminalistica si de echipe ale Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.