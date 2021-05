Pericol de inundatii pe raurile Crisul Negru, Boga, Galbena si Valea Rosie. A fost depasit nivelul maxim istoric

Pe parcursul zilei de marti, s-au depasit nivelurile maxime istorice astfel:- la statia hidrometrica #Beius, pe Crisul Negru s-a depasit cu 60 cm nivelul istoric masurat in anul 2000;- la statia hidrometrica #PietroasaBoga, pe Boga s-a depasit cu 18 cm nivelul istoric masurat in anul 1995;- la statia hidrometrica #PietroasaGalbena, pe Galbena s-a depasit cu 43 cm nivelul istoric masurat in anul 2015;- la statia hidrometrica #Pocola, pe Valea Rosie s-a depasit cu 28 cm nivelul istoric masurat in anul 1980.Pe tot parcursul avertizarii, hidrologii si hidrometrii din cadrul #ApeleRomaneCrisuri sunt in teren si fac masuratori, observatii si monitorizari in regim special. Informatiile ajung prompt prin #Dispecerat la toate institutiile responsabile in caz de inundatii Pana miercuri, la ora 12:00, Crisul Negru se afla sub incidenta avertizarii cod rosu de inundatii.