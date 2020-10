Persoane care au participat la un cortegiu funerar in Dolj, amendate pentru ca nu au respectat masurile de distantare fizica si protectie sanitara

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj, in 10 octombrie, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe traseul de deplasare al unui cortegiu funerar, persoanele participante nu ar fi respectat toate normele de protectie sanitara."Astfel, in urma verificarilor efectuate, politistii au identificat 30 de persoane care nu ar fi respectat in totalitate masurile de distantare fizica si protectie sanitara, fiind aplicate amenzi in valoare de 3.000 de lei", au precizat reprezentantii IPJ Dolj.Sursa citata a mentionat ca un barbat de 30 de ani, din Craiova, a fost sanctionat contraventional, in calitate de organizator, cu amenda in valoare de 3.000 de lei.