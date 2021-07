Bataia cu scaune din centrul Timisoarei. Patru persoane au fost retinute VIDEO

"Cu privire la incidentul ce a avut loc azi-noapte, in jurul orei 23:00,in Piata Victoriei din municipiul Timisoara, in care mai multe persoane au tulburat ordinea si linistea publica, va comunicam ca politistii Sectiei 1 Timisoara au identificat 4 persoane, banuite de producerea incidentului, respectiv 4 barbati in varsta de 19,22,29 si 32 de ani.In urma investigatiilor efectuate si a probatoriului administrat in cauza, cei 4 barbati au fost retinuti pentru 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice, urmand a fi introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timis", a anuntat IPJ Timis.Potrivit "Adevarul", cei patru retinuti in urma scandalului de la Timisoara sunt membri ai clanului de rromi Cirpaci.