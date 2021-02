Persoanele vaccinate impotriva gripei clasice la Botosani, de trei ori mai multe fata de iarna trecuta

Potrivit oficialului DSP, in aceasta iarna s-au vaccinat impotriva gripei peste 50.000 de persoane, in conditiile in care in iarna precedenta au fost administrate aproximativ 13.000 de astfel de vaccinuri.CITESTE SI: Phenianul a incercat sa pirateze date de la Pfizer privind vaccinul impotriva COVID-19 Monica Adascalitei considera ca aceasta crestere semnificativa de persoane vaccinate a facut ca oficial in judetul Botosani sa nu fie inregistrat niciun caz de gripa sezoniera."Nu avem diagnosticata oficial gripa sezoniera pentru ca pacientii care au prezentat simptome s-au tratat la domiciliu sau cu sprijinul medicului de familie. Nemergand la spital, nu au putut fi testati pentru gripa sezoniera. Daca nu am diagnosticat prin test, nu pot trece in statistici decat zero", a afirmat directorul DSP.De asemenea, autoritatile sanitare din Botosani sustin ca purtarea mastii de protectie a fost un factor care nu a permis aparitia gripei clasice.