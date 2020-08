Bani de la primarie pentru persoanele vindecate de COVID-19 care doneaza plasma hiperimuna. Orasul din Transilvania care plateste 500 de lei

"Avand in vedere ca la nivelul intregii tari se inregistreaza o lipsa acuta de donatori de plasma hiperimuna, iar tratamentul cu transfuzie de plasma hiperimuna s-a dovedit un succes, este oportuna aprobarea unui sprijin/stimul financiar persoanelor vindecate de COVID-19 donatoare de plasma.Totodata, este necesara stabilirea procedurilor/documentelor necesare pentru acordarea sprijinului financiar si comunicarea publica a acestei masuri de stimulare a pacientilor. Astfel, exista premisele cresterii donatilor si asigurarea de noi mijloace de tratament in infectiile cu noul coronavirus SARS-CoV-2", se arata in proiectul de hotarare aprobat in sedinta de indata a Consiliului Local Alba Iulia.Documentul prevede acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei/beneficiar donator de plasma hiperimuna cu domiciliul stabil sau viza de resedinta in Municipiul Alba Iulia. Beneficiarii acestui sprijin financiar pot fi persoanele vindecate de COVID-19, donatoare dupa data aprobarii hotararii de consiliu local, potrivit sursei citate.Demersul a fost initiat de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, care a transmis catre Primaria Municipiului Alba Iulia o solicitare pentru identificarea unei posibilitati de stimulare a pacientilor care au suferit de COVID-19, in vederea donarii de plasma hiperimuna.Spitalul are in folosinta gratuita un echipament de plasmafereza pentru colectarea de plasma convalescenta, aparat ce este folosit la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Spitalul poate administra tratament cu plasma, in conformitate cu protocoalele stabilite de Ministerul Sanatatii.In august, la Alba Iulia, a fost administrat primul tratament cu plasma la o pacienta internata la ATI, iar aceasta a fost salvata. Pana in prezent doar 14 pacienti vindecati de coronavirus, dintr-un total de circa 170, au fost de acord sa doneze plasma la centrul din Alba Iulia. Primul donator a fost o asistenta medicala.Cititi si: