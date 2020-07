Personajele-cheie care sustin conspiratiile pe tema pandemiei Covid-19. Cum infloreste teoria privind "dictatura medicala"

Iosefina Pascal, organizatoarea prostestelor din Piata Victoriei

Mircea Badea : "Sub nicio forma nu ma voi testa de COVID"

Oana Lovin si Codruta Cerva, foarte active in spatiul virtual

Teoriile lui Chitac si ale lui Capsali

Teoriile conspiratiei, care au sadit un sentiment de neincredere in randul unei parti a populatiei - neincredere care functioneaza pana la aceea ca noul coronavirus nu ar exista, de fapt, sau ca nu este atat de periculos pe cat spun expertii in sanatate publica, sunt promovate intens pe retele sociale, pe diverse platforme online sau chiar prin intermediul unor canale media influente. Printre cei care sustin aceste teorii ale conspiratiei sunt si personaje publice notorii sau care si-au facut un renume, mai ales in mediul online, tocmai prin promovarea unor astfel de scenarii.Din mediul online, sustinatorii acestor teorii ale conspiratiei s-au mutat si in centrul Capitalei, organizand, in ultimele zile, proteste in Piata Victoriei, prin care cer renuntarea la masurile de preventie impuse de autoritati pentru a combate raspandirea noului coronavirus.Printre cei care au organizat protestul de duminica, 12 iulie, din Piata Victoriei, fata de "dictatura medicala" impusa de Guvern, manifestatie la care au participat cateva sute de persoane, este si o activista in varsta de 27 de ani, pe nume Iosefina Pascal."Aceasta este cea mai grava lege (proiectul de lege privind izolarea si carantina - n.r.) din istoria Romaniei, fara precedent in Uniunea Europeana, si nu are voie sa existe in niciun stat democratic! Textul de lege incalca flagrant toate drepturile firesti ale cetatenilor, pe termen nelimitat. Toti oamenii care sustin Legea Dictaturii Sanitare, in forma abominabila condeiata de Guwerner, sunt complici la distrugerea democratiei si libertatilor cetatenesti din Romania", a scris Iosefina Pascal, pe pagina ei de Facebook In trecut, Pascal s-a remarcat si prin critici la adresa presedintelui Klaus Iohannis , dupa episodul de anul trecut al adoptiei micutei Sorina de catre o familie de romani stabiliti in SUA. Iosefina Pascal s-a mai facut cunoscuta si prin prezena in studioul Antena 3, post TV controlat de omul de afaceri Dan Voiculescu , condamnat pentru fapte de coruptie in dosarul "ICA".Potrivit Aktual.24.ro, Pascal a devenit, in ultimii ani, pe fondul presiunilor clasei politice ( PSD UDMR ) asupra justitiei, o adversara infocata a procurorilor anticoruptie , atragandu-si, astfel, aprecierea Sputnik, canal media finantat de guvernul rus.Mircea Badea (Antena 3) este si el un critic vehement al legii carantinarii si izolarii si spune ca nimic nu il poate convinge sa realizeze tesutul de coronavirus, cu exceptia fortei fizice."Fac un apel la politicienii care discuta maine acea mizerie de lege a carantinei sa nu o voteze. Este o mare mizerie! Am vazut ca se cam pierd cand ii intreaba reporterii cretinisme de genul '' si uita de ce se opun", a spus Badea.Zilele trecute, Mircea Badea a avut mai multe interventii publice in care critica masurile Guvernului Orban legate de gestionarea crizei Covid-19:"Daca ar avea un minim de bun simt, ar mai lasa un pic ciocul mai jos, ar mai lasa din agresivitatea asta si din stilul inchizitorial cu care se adreseaza pentru ca numarul de azi e rezultatul politicii lor antipandemie", a spus, citat de Sputnik, Mircea Badea, referindu-se la ministrul Nelu Tataru , la Raed Arafat si la Ludovic Orban In data de 15 iunie, la Antena 3, Raed Arafat i-a spus lui Mircea Badea ca "induce in eroare oamenii" prin faptul ca sustine ca nicaieri in lume nu au fost internati persoanele asimptomatice.Un alt grup prezent la protestul din 12 iulie din Piata Victoriei a fost "dirijat" de Oana Lovin si de apropiatii ei. Tanara, care are mai multi suporteri pe Facebook (peste 25.000 de urmaritori), s-a remarcat, de-a lungul timpului, prin numeroase postari video critice la adresa presedintelui Klaus Iohannis, a fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi , dar si prin participari la mitinguri anti-jusitie, precum cel din iunie 2018, organizat de PSD (condus, la acea vreme, de Liviu Dragnea ) in Piata Victoriei.La cateva luni dupa Protestul diasporei din 10 august 2018, Oana Lovin impreuna cu Codruta Cerva, o alta sustinatoare a fostului lider PSD Liviu Dragnea, au mers sa le ofere flori jandarmilor, in semn de multumire pentru felul violent in care au actionat impotriva manifestantilor pro- justitie . De curand, Oana Lovin a anuntat ca vrea sa candideze pentru Primaria Sectorului 1 Bucuresti.Codruta Cerva, prezenta si ea la mitingurile anti-"dictatura medicala", este cea care a organizat, in luna ianuarie 2020, protestul in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitiei pentru sustinerea lui Liviu Dragnea.Ea a avut mai multe aparitii la Romania TV, ramand memorabila emisiunea lui Victor Ciutacu in care a participat alaturi de Lia Olguta Vasilescu , si ea, la randul ei, negationista."Tot am auzit ca suntem platiti de rusi, de Sputnik, de PSD, de martieni, fac un apel, poate ma aude domnul Putin. Daca baietii de la #rezist sunt sponsorizati de Soros, poate ne sponzorizeaza si pe noi domnul Putin, poate ne da si noua ceva", a spus, atunci, Codruta Cerva.Codruta Cerva si Oana Lovin sunt apropiate de avocatul Dan Chitic, care a participat si el la organizarea protestului din 12 iulie, din Piata Victoriei. Invitat frecvent la Antena 3, Chitic este cunoscut dupa ce a castigat un proces la CEDO , obligand Romania sa-i plateasca daune morale de 5.000 de euro pentru ca o judecatoare i-a incalcat libertatea de exprimare si pe cea de intrunire. Totul incepuse de la o amenda de 300 de lei pe care Chitic a primit-o.Dupa protestul din 12 iulie, Dan Chitic a scris o postare pe Facebook in care spune ca este o victima a Guvernului."Am aflat "pe surse" ca unii galben-portocalii din conducerea Baroului vor propune excluderea mea si a altor cativa avocati "prea vocali" pentru "lezmajestate" si "hula" impotriva CoVidului", a scris Dan Chitic pe Facebook, citat de Sputnik.Un alt personaj este Iulian Capsali, fost director editorial al publicatiei Romania Libera, cunoscut pentru discursurile radicale antioccidentale sau cele pe teme precum familia traditionala, "vaccinurile nocive" si "statul paralel".El este unul dintre sustinatorii protestelor desfasurate sub umbrela luptei cu "dictatura medicala", desi fiul sau cel mare a fost diagnosticat, in luna martie, cu coronavirus. Iata mesajul lui Capsali, din data de 14 martie: "Fiul meu cel mare, Timotei, este confirmat pozitiv cu virusul Covid-19. Este foarte bine, (asimptomatic), va voi povesti cum e viata in acest context. Si noi suntem bine, multumim lui Dumnezeu! Rog sa ne pomeniti, toti cei care mergeti maine la Sf. Liturghie. Doamne ajuta!"In 18 mai, Capsali a inceput razboiul cu termoscanarea: "Nu va lasati scanati cu termometrul! Mergeti la magazinele care va respecta intimitatea. Faceti taraboi, boicotati, nu fiti slugi!"Alti sustinatori ai teoriei "dictaturii medicale" sunt fostul europarlamentar PSD Adrian Severin , condamnat pentru fapte de coruptie, actorul Bogdan Stanoevici (fost candidat la europarlamentare, presedintie, pus si demis de Gabriela Firea ca director la Circ, fost ministru pentru Diaspora in timpul guvernarii lui Victor Ponta ), Viorel Catarama (fost membru PNL , candidat pentru diverse pozitii in stat, care recent a incercat deliberat sa se infecteze cu coronavirus, pentru a demonstra ca nu pateste nimic) si George Simion (fost candidat la europarlamentare, promotor al unei platforme unioniste).Adrian Severin a scris un text in cotidianul.ro despre protestul la care a participat, in 12 iulie, in Piata Victoriei, in care sustinea, conform Europa Libera: "Avem indicii temeinice care conduc la suspiciunea rezonabila ca pandemia este folosita in scopuri politice si geopolitice; respectiv atat pentru a rasturna raporturile de putere dintre stat si cetateni, cat si pe cele dintre state, atat ordinea interna (trecand de la democratie la dictatura), cat si ordinea mondiala (trecand de la idealul democratiei transfrontaliere la realitatea unui neo-imperialism de tip nazist).Covid-19 s-a transformat astfel in, adica intr-o ideologie neo-nazista, opusa solidaritatii personaliste (adica solidaritatii intre indivizi umani cu sanse egale si cu personalitate distincta, integrati intr-o comunitate coerenta), care inlocuieste coeziunea comunitara cu egalitatea silnica (egalitarismul) a indivizilor asociali, fara identitate si fara drepturi".Si fostul jurnalist Adrian Onciu s-a alaturat sustinatorilor taberei anti-"dictatura medicala". In 13 iulie, a doua zi dupa protestul din Piata Victoriei, Onciu a publicat, pe Mediafax, un articol de opinie in care sustine ca protestatarii sunt doar "o masa de oameni nemultumiti ca guvernul Orban se joaca de-a pandemia" si ca in niciun caz nu sunt negationisti, conspirationisti, "habotnici, vectori interesati ai propagandei de la Moscova".Onciu mai spune, in respectivul articol, ca "milioane de romani" considera ca "lupta cu pandemia s-a transformat intr-o mare farsa. O farsa condusa de asa-zisul Grup de Comunicare Strategica, specializat in cenzurarea si trunchierea "strategica" a informatiilor, in manipularea cifrelor potrivit intereselor de moment ale guvernului. In folosirea presei ingenuncheate cu scopul mentinerii atmosferei apocaliptice si pedepsirii populatiei (prin vanarea infractorilor fara masca si fara respect pentru cei din jur)".Onciu mai afirma ca GCS ar fi crescut numarul de infectati, pentru ca a decis sa mareasca substantial numarul de teste si ca "numarul de "pozitivi" raportati de Grupul de Comunicare Strategica este mult mai mic decat cel real".Intr-un alt articol de opinie publicat pe Mediafax, intitulat "Iohannis, apel disperat catre Parlament: dati-mi puterea sa va bag in spital!", Adrian Onciu isi exprima dezaprobarea privind legea carantinei: "Noua lege a carantinei ne spune direct: ai libertatea sa-ti tii gura! Daca exista suspiciuni ca te-ai imbolnavit de Covid-19, te umflam de pe strada si te ducem undeva departe. Pentru noi esti ca un infractor. Stai inchis, iti bagam pe gat niste pastile si-ti deschidem televizorul pe CNN daca esti baiat cuminte si nu-ti trece prin cap sa evadezi. N-ai decat sa ne chemi in judecata la UE, la NATO sau unde vor muschii tai".