Pescadorul dat disparut luni in Marea Neagra a fost descoperit la o distanta de aproximativ 10 kilometri est de Chituc la o adancime de 21 de metri VIDEO

Autoritatile urmeaza sa afle cauze care au dus la scufundarea ambarcatiunii si sa recupereze trupurilor celor doi marinari care inca nu au fost gasiti.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 22 mai, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, impreuna cu o echipa de scafandri din cadrul Garzii de Coasta si doua mijloace de mobilitate navala, au desfasurat activitati in vederea identificarii epavei unei ambarcatiuni."Echipa de scafandri a Garzii de Coasta a actionat sub coordonarea CCC SCOMAR, localizand si identificand epava pescadorului Sea Shark 1, la o distanta de aproximativ 10 kilometri est de Chituc", se arata in comunicatul Garzii de Coasta. Epava a fost gasita la o adancime de 21 de metri.Sursa citata a mentionat ca in acest caz au loc cercetari cu privire la infractiunea de ucidere din culpa si distrugere sau avarierea unei nave. De asemenea, in perioada urmatoare vor fi desfasurate activitati pentru identificarea cauzelor care au condus la scufundarea pescadorului si recuperarea corpurilor neinsufletite ale membrilor de echipaj. Disparitia pescadorului a fost semnalata de un amic al unui membru de echipaj . Acesta a urmarit pozitia pescadorului din Marea Neagra cu ajutorul unui program de pe internet, iar la un moment dat a observat ca acesta a disparut de pe radar. El a sunat luni dimineata la 112, iar apelul a fost transmis catre Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autoritatii Navale Romane, aceasta institutie fiind cea care se ocupa de operatiune. In acel moment a fost anuntata si Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare care a trimis o nava de cautare in zona unde se presupune ca ar fi disparut pescadorul, si anume Gura Portitei. Ulterior, ARSVOM a mai trimis inca o nava in zona pentru cautari.Pescadorul, care apartinea unei companii private, avea la bord cinci membri de echipaj. Trei dintre acestia au fost scosi de valuri la tarm. Doi dintre ei au fost gasiti in zona Gura Portitiei, iar altul la Vadu.