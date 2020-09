Focare de pesta porcina africana in trei localitati din Sibiu

"Va informam ca in data de 14.09.2020, pe raza judetului Sibiu au fost identificate 3 focare de Pesta Porcina Africana, mai exact in localitatea Noistat - comuna Iacobeni, localitatea Mohu - comuna Selimbar, localitatea Blajel - comuna Blajel. Ca urma a confirmarii focarelor, astazi 16.09.2020 a avut loc sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu. In cadrul sedintei s-a prezentat planul de masuri aferent fiecarui focar si de asemenea au fost adoptate deciziile privind Programele de masuri pentru combaterea focarelor de Pesta Porcina Africana", se arata in comunicatul Prefecturii Sibiu.Potrivit sursei citate, 14 suine dintr-o exploatatie din focarul de la Mohu au fost ucise, sub supraveghere veterinara oficiala, ca sa se evite riscul de raspandire a virusului pestei porcine africane."Pentru focarul identificat in localitatea Mohu, comuna Selimbar a fost adoptata decizia nr 4/16.09.2020, conform careia s-au stabilit zonele de protectie si supraveghere dupa cum urmeaza: Localitatile aflate in zona de protectie sunt: Mohu, Selimbar si Vestem - judetul Sibiu . Fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de protectie sunt: F.V.12 Rasinari, F.V.8 Casolt si F.V.21 Selimbar. Localitatile aflate in zona de supraveghere sunt: Sibiu, Bungard, Daia, Casolt, Bradu, Colonia Talmaciu, Talmaciu, Sadu, Cisnadie si Cisnadioara. Fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de supraveghere sunt: F.V.8 Casolt, F.V.12 Rasinari, F.V.21 Selimbar si parte din fondurile F.V.10 Sadu, F.V.7 Bradu, F.V.22 Hamba si F.V. 20 Sura Mica", se arata in comunicatul Prefecturii Sibiu.Alte patru suine au fost ucise din focarul din Noistat, tot sub supravegherea veterinarilor."Pentru focarul identificat in localitatea Noistat, comuna Iacobeni, a fost adoptata decizia comuna cu Centrele Locale de Combatere a Bolilor Mures si Brasov, intrucat in zona de supraveghere sunt incluse si localitati de pe raza judetelor Mures si Brasov. Localitatile aflate in zona de protectie sunt: Noistat si Netus - judetul. Sibiu. Fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de protectie sunt: F.V.36 Iacobeni, F.V. 41 Retis si F.V. 42 Merghindeal. Localitatile aflate in zona de supraveghere sunt: Bradeni, Teline, Retis, Iacobeni, Movile si Stejarisu - din judetul Sibiu; localitatea Selistat - din judetul Brasov si localitatea Apold din judetul. Mures. Fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de supraveghere sunt: F.V.36 Iacobeni si F.V. 42 Merghindeal - judetul Sibiu; F.V. 37 Soars Barcut si F.V.39 Cincu - judetul Brasov si F.V.56 Apold si F.V.57 Cris - judetul Mures - parte din fondurile cinegetice", a mai precizat Prefectura Sibiu.Din focarul din Blajel au fost ucise tot patru suine, pentru prevenirea raspandirii bolii."Pentru focarul identificat in localitatea Blajel, comuna Blajel, a fost adoptata decizia comuna cu Centrul Locale de Combatere a Bolilor Mures, intrucat in zona de supraveghere sunt incluse si localitati de pe raza judetelor Mures. Localitatile aflate in zona de protectie sunt: Blajel si Paucea - judetul Sibiu . Fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de protectie sunt: F.V.28 Bazna si F.V. 32 Darlos. Localitatile aflate in zona de supraveghere sunt: Curciu, Smig, Darlos, Brateiu, Valea Lunga, Buzd, Medias, Tarnava, Colonia Tarnava, Bazna, Boian, Velt, Romanesti - din judetul Sibiu si localitatile Botorca, Delenii si Bagaciu din judetul Mures. Fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de supraveghere sunt: F.V.31 Atel,F.V.30 Mosna - judetul Sibiu si F.V. 63 Tarnaveni si F.V.62 Ganesti - parte din fonduri - judetul Mures", potrivit comunicatului de presa.