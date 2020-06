Pesta porcina confirmata in doua gospodarii si la un fond de vanatoare din Dambovita

Ziare.

Pe 26 mai autoritatile din Dambovita anuntau stingerea tuturor focarelor de pesta porcina din judet."Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit astazi, 17.06.2020, ora 15,00, ca urmare a confirmarii virusului de pesta porcina africana in doua gospodarii din judet precum si pe raza unui fond de vanatoare, dupa cum urmeaza: o gospodarie in orasul Pucioasa; o gospodarie in localitatea Samurcasi - comuna Crevedia; un caz pe raza Fondului de vanatoare 15 Brateiu (pe teritoriul comunei Pietrosita)", precizeaza Prefectura Dambovita.Conform sursei citate, s-a luat masura uciderii porcinelor din cele doua gospodarii afectate, urmand a se continua supravegherea clinica si catagrafierea tuturor porcinelor de la nivelul localitatilor. Totodata, in conformitate cu planurile de masuri aprobate, s-au stabilit zonele de restrictie (zona de protectie si zona de supraveghere) in jurul focarelor.Pe 26 mai, Prefectura Dambovita anunta ca, la nivel de judet, nu mai sunt active focare de pesta porcina africana la porcul domestic. La acel moment se preciza ca in judet au fost active in total in ultimii ani 70 de focare de pesta porcina, in 31 de localitati.