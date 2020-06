Peste 100 de salariati ai Termocentralei Mintia, din Hunedoara, protesteaza in fata unitatii

Ziare.

Potrivit presedintelui Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara", Cristian Istoc, protestatarii mai sunt nemultumiti din cauza lipsei stocurilor de carbune si de perspectiva CEH, motiv pentru au solicitat prezenta prefectului judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, si a directorului general Samuel Dioane."Drepturile banesti sunt restante de trei luni si cumuleaza circa 2.000 de lei pentru fiecare salariat. Nu avem stocuri de carbune si sustinem ca acestea trebuie acoperite de la rezerva de stat", a declarat, pentru AGERPRES, liderul sindical.Sindicatul mai sustine divizarea CEH in doua entitati distincte, dintre care una sa fie Termocentrala Mintia, iar a doua sa fie formata din Termocentrala Paroseni si minele viabile de carbune din Valea Jiului: Lupeni, Livezeni, Lonea si Vulcan.Termocentrala Mintia a fost oprita, vineri, din cauza ca nu a mai avut carbune. Activitatea de repornire a instalatiilor a fost reluata in noaptea de duminica spre luni, dupa ce stocul de carbune a fost completat, in ultimele trei zile, la aproximativ 2.500 de tone, ceea ce ar putea asigura functionarea pentru doua zile, a explicat liderul sindical.Din cauza ca Termocentrala Mintia nu a functionat, municipiul Deva a ramas fara apa calda, apreciindu-se ca situatia va reveni la normal in cursul zilei de marti.Termocentrala Mintia face parte din Complexul Energetic Hunedoara, companie in insolventa. In cadrul termocentralei lucreaza circa 700 de angajati.