VIDEO Cluj: Peste 142 de kilograme de plante de cannabis, gasite in urma unor perchezitii

Potrivit Politiei Romane, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, au facut, marti, 7 perchezitii domiciliare, in judetele Cluj, Bistrita-Nasaud si Alba, la locuintele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc.In urma perchezitiilor, au fost indisponibilizate 6 culturi de cannabis (211 plante), cu masa verde de 142,1 kilograme, si aproximativ 6 kilograme de muguri de cannabis.Totodata, au fost ridicate, in vederea confiscarii, un cantar electronic, 8 telefoane mobile, precum si instrumente destinate consumului de cannabis.Zece persoane au fost duse la audieri, iar ulterior patru barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 44 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore."In cauza s-a retinut faptul ca inculpatii au cultivat si au detinut cantitati mari de cannabis in vederea comercializarii catre consumatori de pe raza judetelor Cluj, Alba si Bistrita-Nasaud", a transmis DIICOT.Cei patru vor fi prezentati, miercuri, Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.La actiune au participat politistii Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca si echipe canine din cadrul Sectorului de Frontiera Aeroport Cluj si Directiei Regionale Vamale Cluj.Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana.