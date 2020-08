Peste 150 de lucratori romani la ferma din Germania unde au fost confirmate mai multe cazuri de COVID-19 vor fi repatriati cu o cursa aeriana de tip charter

"In continuarea informatiilor comunicate in data de 5 august a.c. cu privire la testarea pozitiva pentru COVID-19 a unor lucratori care isi desfasoara activitatea la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit informatiilor comunicate de reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Munchen, autoritatile bavareze au initiat o procedura de repatriere voluntara a cetatenilor romani care detin trei teste negative succesive pentru infectia cu SARS-CoV-2, precum si a celor care initial au fost testati pozitiv si care au incheiat perioada de izolare prevazuta de legislatia germana", a anuntat MAE.Astfel, MAE a precizat ca 153 de cetateni romani, respectiv 137 dintre cei care detin trei teste negative si 16 dintre cei care au fost confirmati initial pozitiv si au finalizat perioada de izolare prevazuta de legislatia germana, care si-au exprimat dorinta de a reveni in Romania, sunt repatriati, vineri, cu o cursa aeriana tip charter, costurile fiind suportate de catre autoritatile germane."MAE precizeaza ca un reprezentant al Consulatului General al Romaniei la Munchen s-a deplasat la ferma in cauza pentru a acorda asistenta consulara, precum si pentru a asigura sprijin in relatia cu autoritatile bavareze. De asemenea, reprezentantul oficiului consular s-a deplasat si la aeroport pentru a asigura desfasurarea in bune conditii a operatiunii de repatriere", a completat MAE.Totodata, la acea ferma se mai afla 55 de cetateni romani care au fost testati negativ, precum si 131 dintre cei care au fost initial testati pozitiv si care si-au incheiat perioada de izolare. MAE precizeaza ca reprezentantii oficiului consular mentin legatura cu autoritatile bavareze competente in vederea identificarii unor noi variante de transport catre Romania, daca persoanele in cauza vor dori repatrierea.Consulatul General al Romaniei la Munchen continua dialogul cu autoritatile germane, cu reprezentantii companiei angajatoare si cu lucratorii romani din cadrul fermei si acorda asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Munchen: 0049 089553307 si 0049 08998106143, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al Oficiului consular: 00491602087789.