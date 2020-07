Peste 150 de persoane au fost muscate de capuse in judetul Botosani. Copii de doi ani au avut nevoie de ingrijiri medicale

"Nici adultii nu au fost ocoliti de intepaturi de capuse, astfel incat un numar de 80 de persoane au fost intepate de capuse. Cel mai varstnic pacient a fost un barbat in varsta de 85 ani, care s-a prezentat in Serviciul UPU cu plaga muscata de capusa , cu retentie de insecta", a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta ''Mavromati'' din BotosaniCadrele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" atrag atentia asupra faptului ca, prin muscatura lor, capusele sunt factori de risc in transmiterea unor boli ca Lyme si encefalita.