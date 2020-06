Peste 180 de candidati au sustinut proba scrisa la Matematica din etapa speciala a Evaluarii Nationale

Ziare.

Potrivit Ministerului Educatiei, marti s-a desfasurat a doua proba scrisa (Matematica) din cadrul etapei speciale a Evaluarii Nationale (sesiunea 2020). Din cei 202 candidati inscrisi pentru sustinerea probei au fost prezenti 181 de candidati. Nu s-au prezentat 21 de candidati. Doi candidati au beneficiat de recunoasterea probei.Totodata, nu s-au inregistrat cazuri in care temperatura copiilor sa depaseasca 37,3 grade Celsius. Subiectul si baremul de corectare au fost publicate de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, la ora 15.00. Ultima proba - Limba si literatura materna - va fi sustinuta miercuri, de 9 elevi (6 la Limba si literatura maghiara si 3 la Limba si literatura germana).Primele rezultate vor fi afisate joi, pana la ora 12.00, in centrele de examen. Ministerul Educatiei si Cercetarii va publica rezultatele elevilor obtinute in urma sustinerii examenelor nationale prin anonimizarea numelui si a prenumelui.Contestatiile pot fi depuse in 2 iulie, in intervalul orar 14:00 - 20:00. Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 4 iulie.