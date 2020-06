Peste 2,3 milioane de romani vor primi gratuit masti de la Ministerul Sanatatii

Cine primeste masti gratuite de la Ministerul Sanatatii

"Conform Ordonantei de Urgenta aprobata de Guvernul Romaniei, achizitia mastilor de protectie a fost realizata prin procedura de negociere fara publicare prealabila in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in baza necesarului realizat de catre autoritatile publice locale", a transmis MS Aceste masti vor fi transportate direct la directiile de sanatate publice in termenul maxim de pana la 7 zile si vor fi distribuite beneficiarilor de catre autoritatile publice locale cu ajutorul asistentilor medicali comunitari si ai mediatorilor sanitar.Potrivit unui comunicat de presa "vor beneficia de acest sprijin, aproximativ 2 300 000 de persoane, dupa cum urmeaza:a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;b) persoanele din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;c) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi sunt de pana la 704 lei, inclusiv, reprezentand nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificarile si completarile ulterioare;d) persoanele incadrate in grad de handicap care realizeaza venituri exclusiv din prestatiile sociale prevazute de art. 42 si art.58 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in comunicat.Fiecare persoana eligibila va primi un numar de 50 masti de protectie.