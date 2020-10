Peste 2.700 de obiective din Bucuresti au fost verificate la finalul saptamanii pentru a vedea cum se respecta normele sanitare

"Si la acest sfarsit de saptamana, in zilele de sambata si duminica, Politia Capitalei a continuat actiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Cu sprijinul Jandarmeriei, Politiei Locale, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Agentiei Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directiei de Sanatate Publica, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, Inspectoratului Teritorial de Munca au fost verificate peste 2.700 de obiective: piete agroalimentare, targuri, complexuri comerciale, mari magazine, dar si magazine de cartier, terase, mijloace de transport in comun", a transmis, luni, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca au fost legitimate mai mult de 4.300 de persoane si in peste 2.300 de mijloace de transport in comun, de suprafata, dar si de subteran au fost efectuate controale.In urma verificarilor privind modul in care sunt respectate prevederile Legii nr 55 din 2020, au fost constatate si aplicate peste 1.500 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 476.350 lei."Facem apel la toti cetatenii, sa respecte masurile de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID-19, sa poarte masca de protectie, sa pastreze distantarea fizica si sa respecte normele sanitare. Pe fondul cresterii numarului de cazuri, trebuie sa fim constienti de datoria pe care o avem toti fata de cei din jurul nostru, fata de familiile noastre, fata de toti membri comunitatii", a mai transmis Politia Capitalei.