Peste 200 de migranti au fugit din carantina in Sicilia. Italia se confrunta cu un aflux de cetateni din Tunisia

Sute de migranti continua sa vina zilnic in sudul Italiei, in special din insulele Lampedusa si Sicilia. Exasperati, primarii din regiune au declarat ca nu pot asigura in acest conditii respectarea masurilor de restrictie impuse din cauza noului coronavirus Zeci de migranti s-au strecurat luni dintr-un cort pazit de o unitate de protectie civila in Porto Empedocle, pe coasta de vest a Siciliei.Ei au fost trimisi aici sa stea 14 zile in carantina dupa ce au ajuns in Italia. Peste 500 de migranti se aflau in cort, instalat pentru a gazdui 100 de persoane, au relatat mass-media locale.Intr-un comunicat, Ministerul de Interne italian a declarat ca cei mai multi au fost gasiti si ca niciunul dintre cei care au fost testati nu era purtator de SARS-CoV-2.Ministrul de externe italian, Luigi Di Maio, atentioneaza intr-o postare pe Facebook ca este de "neconceput" ca cineva sa incalce masura de carantina."Migranti sau nu, daca ar fi fost italieni, as fi spus acelasi lucru. Este o problema de sanatate publica aici. Virusul nu a disparut", si-a exprimat el indignarea. Di Maio a declarat ca politia a gasit deja 125 din cei 184 de migranti care au fugit duminica dintr-un centru din Caltanissetta, in centrul Siciliei.La randul sau, titulara de la Interne, Luciana Lamorgese, s-a intalnit luni cu presedintele Tunisiei, Kais Said, la Cartagena, caruia i-a transmis "puternice preocupari italiene" privind afluxul recent de migranti provenind din Tunisia, conform unui comunicat.Economia fragila a Tunisiei a fost sever afectata de inchiderea frontierelor din cauza pandemiei de COVID-19.Pana in 24 iulie, dintre cei 11.191 de migranti care au sosit in Italia peste 5.200 au venit din Tunisia si aproape 4.000 sunt cetateni tunisieni, indica Ministerul de Interne italian intr-un comunicat.