Peste 200 de tone de azotat de amoniu si ingrasaminte chimice, gasite depozitate necorespunzator. Autotatile au intocmit dosare penale

Potrivit datelor comunicate, marti, de Inspectoratul Judetean de Politie ( IPJ ) Prahova, politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au actionat pe raza judetului pentru verificarea legalitatii detinerii si utilizarii produselor de protectie a plantelor si a ingrasamintelor chimice.Astfel, la sediul unei societati din comuna Fulga a fost descoperita cantitatea de aproximativ 25.000 kg de azotat de amoniu depozitata in spatii neprotejate.De asemenea, la sediul unei societatii agricole din comuna Ciorani a fost identificata cantitatea de 180.000 kg de ingrasaminte chimice (complexe chimice) care se aflau depozitate in conditii necorespunzatoare, precum si mai multe recipiente din plastic provenind de la produsele de protectia plantelor care nu au fost eliminate conform prevederilor legale.In ambele cazuri au fost intocmite dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de "nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate", totodata fiind aplicata o sanctiune contraventionala conform art. 31 alin. 1 lit.b din OG nr. 4/1995.