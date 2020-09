Peste 2.000 de perchezitii si peste 11.000 de dosare penale de la inceputul anului, cele mai multe pentru evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda

Astfel, precizeaza sursa citata, structurile de investigare a criminalitatii economice din tara au desfasurat 181 de actiuni de amploare pentru destructurarea gruparilor infractionale si probarea activitatii infractionale, in dosare penale complexe. In cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.147 de perchezitii domiciliare si au fost puse in aplicare 1.228 de mandate de aducere.Totodata, politistii au efectuat cercetari in 11.099 de dosare penale privind infractiuni economico-financiare, toate inregistrate in cele 8 luni de la inceputul anului.Cea mai mare parte a dosarelor inregistrate provin din plangeri, sesizari din oficiu si acte de sesizare incheiate de alte institutii.Pe langa dosarele penale instrumentate in baza competentei, politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat cercetari si in dosarele in care urmarirea penala se efectueaza de procuror , in baza a 2.509 ordonante de delegare, din care 1.639 inregistrate in cursul perioadei, finalizand activitatile dispuse in 1.573 de delegari.In urma cercetarilor efectuate, a fost dispusa efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 4.234 de persoane banuite de infractiuni economice, iar valoarea masurilor asiguratorii dispuse este de peste 90.000.000 de lei.Totodata, au fost dispuse masuri preventive fata de 469 de persoane ( arestare preventiva - 92, arest la domiciliu - 15, control judiciar pe cautiune - 2, control judiciar - 299 si retinere - 61) si au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de peste 500.000.000 de lei.Pentru alte nereguli, politistii au aplicat 17.021 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 53.000.000 de lei.Cele mai multe dosare penale instrumentate au fost circumscrise evaziunii fiscale si inselaciunilor, contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuala, achizitiilor publice si spalarii banilor, se arata in comunicatul citat.In domeniul combaterii evaziunii fiscale au fost efectuate cercetari in 12.914 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 809 ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. In cadrul acestor activitati, au fost dispuse masuri preventive fata de 109 persoane si au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de peste 300.000.000 de lei.In domeniul combaterii inselaciunilor au fost efectuate cercetari in 11.457 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 270 de ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. In cadrul acestor activitati, au fost dispuse masuri preventive fata de 96 de persoane si au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de peste 33.000.000 de lei.Totodata, in domeniul combaterii contrabandei au fost efectuate cercetari in 3.008 dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 145 de ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. In cadrul acestor activitati, au fost dispuse masuri preventive fata de 176 de persoane si au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de peste 8.220.000 de lei.In acest domeniu, in perioada ianuarie - august 2020 au fost inregistrate, la nivelul Politiei Romane, 1.154 de dosare penale, in care sunt cercetate 1.442 de persoane.Ca urmare a activitatilor efectuate, au fost capturate 38.687.367 de tigarete si 15.915 kg. de tutun, fiind aplicate 1.467 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 3.300.000 de lei.In domeniul protejarii drepturilor de proprietate intelectuala au fost efectuate cercetari in 3.076 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 19 ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. In cadrul acestor activitati, au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare aproape 1.200.000 de lei.In vederea combaterii neregulilor ce se comit in domeniul achizitiilor publice au fost efectuate cercetari in 1.407 dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 295 de ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. In cadrul acestor activitati, au fost dispuse masuri preventive fata de 17 persoane si au fost aplicate masuri asiguratorii de 4.200.000 de lei.In domeniul combaterii spalarii banilor au fost efectuate cercetari in 1.539 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 72 de ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. In cadrul acestor activitati, au fost dispuse masuri preventive fata de 15 persoane si au fost aplicate masuri asiguratorii de aproape 23.000.000 de lei.