Peste 211 de tone de deseuri infectate cu COVID-19, distruse de politie

Peste 282 de controale, un incinerator inchis

17 persoane, cercetate in sase dosare penale

"In perioada 9 iunie - 1 iulie, Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, din Inspectoratul General al Politiei Romane au actionat pentru prevenirea si sanctionarea faptelor de natura penala si contraventionala la regimul aferent al deseurilor periculoase provenite din activitatile medicale, in mod deosebit ale celor din obiectivele sanitare care gestioneaza limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2", a transmis Politia Romana.Actiunea s-a desfasurat concomitent la producatorii de deseuri, pe doua paliere, atat de la generator spre incinerator/eliminator, cat si in zona de neutralizare/incinerare/eliminare.In acest context, au fost efectuate 282 de controale si verificari la unitatile sanitare si la agentii economici care efectueaza operatiuni in domeniul managementului deseurilor periculoase infestate cu virusul SARS-CoV-2.Actiunea s-a desfasurat concomitent la producatorii de deseuri, pe doua paliere, atat de la generator spre incinerator/eliminator, cat si in zona de neutralizare/incinerare/eliminare."In cadrul activitatilor, politistii au indisponibilizat 211.652 de kilograme de deseuri periculoase provenite din colectarea de catre diferiti agenti economici, de la unitatile sanitare care asigura asistenta medicala a pacientilor testati pozitiv.In urma actiunilor, deseurile medicale au fost distruse si eliminate in conditii de siguranta, pentru sanatatea publica, iar ulterior, a fost dispusa sanctionarea administrativa a operatorilor economici, precum si inchiderea temporara a activitatii unui incinerator", a transmis politia.Astfel, mai arata autoritatile, s-a reusit evitarea infestarii ulterioare cu virusul SARS-CoV-2 prin nedistrugerea si neeliminarea deseurilor, cu respectarea procedurilor emise de Institutul National de Sanatate Publica.Politistii au constatat opt infractiuni , dintre care sapte la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si una la articolul 352 Cod Penal.In cauza, sunt instrumentate 6 dosare penale, in care sunt cercetate 17 persoane, dintre care 3 au fost retinute si ulterior, fata de acestea a fost dispusa masura arestarii preventive.Totodata, au fost aplicate 43 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 454.800 de lei si 40 de avertismente, atat la H.G 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si la legislatia de mediu aferenta.Actiunea s-a desfasurat in cooperare cu Garda Nationala de Mediu si Inspectia Sanitara de Stat.Actiunea RetrovirusAstfel de actiuni au loc la nivel european, in contextul pandemiei cauzate de aparitia si raspandirea la nivel mondial, al noului Coronavirus Covid- 19, statele membre U.E. au initiat si organizat la nivel european un plan de actiune codificat "Retrovirus". Scopul este respectarea legislatiei aferente deseurilor periculoase provenite din activitatile medicale, in mod deosebit ale celor din obiectivele sanitare care gestioneaza limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.Derularea actiunii a avut ca scop diminuarea pericolului, pe care il reprezinta accidentele ecologice, imbolnavirile individuale ori colective, infestarea publica cu virusul SARS-CoV-2, acordandu-se o atentie deosebita depistarii situatiilor de risc generate de activitatile necorespunzatoare privind colectarea, transportul, depozitarea, sterilizarea, neutralizarea si eliminarea deseurilor periculoase.Va reamintim ca, la data de 11 iunie politistii Directiei Arme Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si al Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Ilfov, au efectuat 13 perchezitii in judetele Ilfov si Dolj si in municipiul Bucuresti, la domiciliile si sediile mai multor persoane fizice si juridice, banuite de nerespectarea masurilor privind eliminarea deseurilor medicale periculoase.