Peste 27.000 de persoane s-au inregistrat pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare. Data la care expira termenul de inscriere

"Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) reaminteste cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate ca au mai ramas doar trei zile pentru inregistrare ca alegatori prin corespondenta, termenul-limita fiind data de 22 octombrie 2020. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica reitereaza apelul sau catre romanii din strainatate de a opta pentru votul prin corespondenta, ca modalitate sigura si comoda de vot la distanta, fara cozi, fara deplasari, fara costuri si fara riscuri, mai ales in contextul incertitudinii legate de evolutia pandemiei de coronavirus ", a transmis, luni, AEP.Pana la ora transmiterii acestei stiri, 27.717 persoane s-au inregistrat pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare.Alegerile parlamentare sunt programate in 6 decembrie.