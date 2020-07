Peste 360 de politisti, detasati din teritoriu pe litoral, in iulie si august, pentru asigurarea ordinii si linistii publice. Sunt de doua ori mai multi ca anul trecut

Ziare.

Vor veni politisti de ordine publica, investigatii criminale si criminalistica. Ei se vor alatura dispozitivelor asigurate de structurile teritoriale din judetul Constanta.De altfel, ministrul de Interne, Marcel Vela si secfretarul de stat Bogdan Despescu merg miercuri (iulie) la Constanta pentru a vedea care este situatia efectivelor si tehnicii structurilor MAI care vor asigura masurile de ordine publica si vor interveni in situatii de urgenta pe litoralul romanesc in perioada estivala.Numarul politistilor detasati anul acesta pe litoral este dublu fata de cel din 2019 cand aproximativ 180 de politisti au fost trimisi la mare, in perioada 27 iunie-4 septembrie pentru ca turistii sa fie in siguanta.