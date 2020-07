Peste 4.200 de soferi au ramas fara permise, saptamana trecuta, din cauza vitezei, alcoolului si altor abateri grave

Peste 42.000 de amenzi

Mii de permise, retinute

"In perioada 26 iunie - 5 iulie 2020, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere, politistii rutieri (alaturi de politisti de ordine publica) au actionat in toata tara pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave", a transmis politia intr-un comunicat de presa.Pentru neregulile rutiere depistate in trafic, au fost aplicate 42.785 de sanctiuni contraventionale."Din totalul acestora, 18.033 au fost pentru depasirea regimului legal de viteza, 2.625 pentru abateri savarsite de pietoni, 1.545 pentru abaterile savarsite de biciclisti, 677 pentru depasiri neregulamentare, 604 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, 390 pentru neacordarea prioritatii de trecere pietonilor, 325 pentru abaterile savarsite de carutasi si 304 pentru neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor".De asemenea, politia a retinut, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, 4.285 de permise de conducere."Dintre acestea, 1.675 au fost pentru depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 677 pentru depasiri neregulamentare, 604 pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, 390 pentru neacordarea prioritatii de trecere pietonilor, iar 304 pentru neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor", mai arata sursa citata.Totodata, au fost retrase 1.205 de certificate de inmatriculare pentru conducerea unor autovehicule avand defectiuni tehnice sau neindeplinirea unor obligatii legale.De asemenea, in aceasta perioada, politistii rutieri au constatat 735 infractiuni , din care 557 contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice.235 au fost fapte de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, 209 au reprezentat fapte de conducere fara permis, 74 de fapte de punere in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, 20 de fapte de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si 19 fapte de parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia.