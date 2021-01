Peste 480 de copii se vor naste in Romania pe 1 ianuarie, potrivit estimarilor UNICEF

Cei 482 de bebelusi romani vor reprezenta 0,13% din cei 371.504 copii care se vor naste, conform estimarilor, in ziua de Anul Nou si se preconizeaza ca acestia vor avea, in medie, o speranta de viata de 93 de ani, se arata intr-un comunicat transmis de UNICEF Romania."A fost un an dificil pentru toata lumea si, poate, cel mai bun mod de a privi spre viitor este sa uram bun venit pe lume unor noi vieti", a afirmat reprezentantul adjunct al UNICEF in Romania, Gabriel Vockel."Lasand in urma provocarile anului 2020 si privind inainte la oportunitatile anului 2021, acum este momentul sa ne imaginam si sa construim o lume mai buna pentru cei care vor mosteni ceea ce construim pentru ei azi", a subliniat acesta, potrivit sursei citate.Anul 2021 reprezinta cea de-a 75-a aniversare a UNICEF. Pe parcursul intregului an, UNICEF si partenerii sai vor marca aceasta aniversare cu evenimente si declaratii ce vor sarbatori trei sferturi de secol in care copiii au beneficiat de protectie impotriva conflictelor, a bolilor si a excluziunii si de promovarea dreptului lor la supravietuire, sanatate si educatie.In prezent, cand lumea se confrunta cu provocari fara precedent din cauza pandemiei, a incetinirii economiei, a cresterii nivelului de saracie si a inegalitatii, activitatea desfasurata de UNICEF este mai necesara ca oricand."Anul celei de-a 75-a aniversari a UNICEF este cel mai potrivit pentru a ne reinnoi angajamentul de a ne asigura ca nou-nascutii de azi pot prospera, invata si pot fi protejati", a declarat Gabriel Vockel. "2021 va fi critic pentru copii, insa cele trei sferturi de secol in care UNICEF a obtinut rezultate impreuna cu guverne si numerosi parteneri din intreaga lume intreaga sunt o marturie a ceea ce putem realiza impreuna", a aratat reprezentantul UNICEF Romania.UNICEF activeaza in unele dintre cele mai dificile locuri din lume, pentru a-i ajuta pe cei mai defavorizati copii ai planetei. In 190 de tari si teritorii, organizatia isi desfasoara activitatea in sprijinul fiecarui copil de pretutindeni, pentru a construi o lume mai buna pentru toti.CITESTE SI: FOTO-VIDEO Anul Nou in vreme de pandemie. Cum a aratat noaptea dintre ani in orasele lumii