Peste 484,2 milioane de euro in sprijinul regiunilor UE afectate de dezastre. Cati bani ii vor reveni Romaniei

Statele beneficiare sunt: Austria, Belgia, Croatia, Cehia, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Romania, Spania, Albania, Muntenegru si Serbia.Romaniei ii este alocata suma de 13.926.870 de euro in cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercitiul financiar 2021, conform unui comunicat de presa al legislativului european.O suma suplimentara de 86,7 milioane de euro va fi alocata Greciei si Frantei in ceea ce priveste dezastrele naturale cu care s-au confruntat ambele tari in al doilea semestru al anului 2020.Intr-o rezolutie adoptata marti, eurodeputatii subliniaza ca impactul tot mai mare al schimbarilor climatice si intensificarea dezastrelor naturale fac ca tarile europene sa devina din ce in ce mai vulnerabile. Textul, aprobat cu 668 voturi ''pentru'', 10 ''impotriva'' si 18 abtineri, subliniaza dificultatile cu care se confrunta tarile beneficiare in calcularea rapida a costurilor pagubelor suferite in urma dezastrelor naturale.Pentru a remedia aceste probleme, eurodeputatii invita Comisia sa exploreze modalitati de reducere a obstacolelor birocratice, facand alocarile de fonduri "cat mai flexibile cu putinta", pentru a asigura "actiuni rapide si sprijin prompt" pentru regiunile si tarile afectate de dezastre.Eurodeputatii subliniaza importanta "vitala" a imbunatatirii gradului de pregatire si prevenire a riscurilor. Pentru a realiza acest lucru si pentru a reduce la minimum impactul crizelor, Comisia si guvernele nationale ar trebui "sa consolideze cercetarea si educatia" pentru a raspunde la situatii de criza. Bugetul FSUE ar trebui sa fie suficient de mare nu numai pentru a contribui la acoperirea costurilor de reconstructie, ci si pentru a consolida rezilienta la schimbarile climatice inainte de producerea dezastrelor.Parlamentul European solicita UE sa acorde o atentie deosebita teritoriilor sale ultraperiferice, insulelor si zonelor predispuse la o activitate seismica sau vulcanica intensa - parti ale Europei expuse in mod deosebit riscului de dezastre naturale. Eurodeputatii doresc ca FSUE sa ia in considerare si catastrofele regionale si transfrontaliere intr-un mod mai cuprinzator.In plus, PE solicita Comisiei sa ofere sprijin tehnic si administrativ tarilor care primesc finantare pentru a le ajuta sa elaboreze strategii pe termen lung de reducere a impactului dezastrelor naturale regionale si al urgentelor de sanatate publica.